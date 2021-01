Efemérides del día de la fecha, 12 de Enero

DEL PIZZERO Y EL PASTELERO Celebrado bajo el nombre "Día del Gremio" desde el año 1948, en este día se conmemora la fundación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros en el año 1946. En esta jornada se homenajea a estos trabajadores por su dedicación y responsabilidad en la elaboración de alimentos que son cotidianamente disfrutados por las personas. Debido al brote de Covid-19, estos trabajadores fueron unos de los más perjudicados por la pandemia. Sin embargo, al reabrir se interiorizaron con los protocolos y los incorporaron a su rutina diaria para brindar el mejor servicio a los clientes: "los/as trabajadores y trabajadoras de nuestro sindicato estuvieron a la altura de las circunstancias desde el primer día, aún en cuarentena, elaborando los productos alimenticios que necesitaba el resto de la población que debía permanecer confinada o aislada" expresaron desde el gremio. FALLECE GUILLERMO NIMO Guillermo Nimo nació el 22 de febrero del año 1932 en Buenos Aires. Inició su carrera futbolística defendiendo el arco de Huracán (en reserva) y luego el delClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). No obstante, en un partido descubrió que su verdadera vocación era ser árbitro:"me dijeron si me animaba. Yo me animé y desde ese día me gustó. Le pregunté al doctor Mauriño, que era juez y socio de G.E.B.A., cómo debía hacer para estudiar y me anoté en el curso." Así, empezó a arbitrar sus primeros partidos en los años 60 hasta que una grave equivocación en la definición del Nacional 1968 marcó el final de su carrera. En ese entonces, River y Vélez empataban en el "Viejo Gasómetro" cuando, a escasos minutos de finalizar el encuentro, la mano del defensor Luis Gallo evitó que los "millonarios" se llevaran la victoria; Nimo negó haberla visto y dejó que el juego continuara lo que enfureció a los hinchas de River que reclamaron penal. Más adelante, debutó en la televisión, en el programa "La noche del domingo" de Gerardo Sofovich, donde ganó gran popularidad con su sección la "perla blanca" y la "perla negra" que cerraba con su frase "por lo menos así lo veo yo": "la perla blanca es para elogiar y la negra es para destacar los errores que cometió un jugador en un partido." A su vez trabajó en "Polémica en el fútbol" (1982-1991), "Polémica en el bar" (1990-1997), "Tribuna caliente" (1993-2002) y "El show del fútbol" (2012). En lo que respecta a la radio, tuvo su propio programa, "Nimo no perdona" (1996-2008), en Radio La Red; por otra parte, actuó en las películas "Gran valor" (1980) y "Esa maldita costilla" (1999). Falleció en el año 2013 en Buenos Aires. SE LANZA "CAMILA" Un día como hoy en el año 2018, Camila Cabello lanzaba su disco debut "Camila." Producido por Frank Dukes, "Skrillex" y "TheFuturistics" e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Pharrell Williams y BrittanyHazzard, el disco iba a llamarse "TheHurting. TheHealing. TheLoving" pero Cabello decidió ponerle su nombre: "decidí llamarlo por mi nombre porque aquí es donde terminó este capítulo de mi vida. Comenzó con la historia de otra persona y terminó cuando encontré el camino de regreso a mí misma." Entre las canciones se encuentran "Havana", "Never be thesame", "Sheloves control", "Real friends" y "Consequences".

Efemérides del día de la fecha, 12 de Enero

