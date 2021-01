El primer ascenso a la Liga Profesional se definirá entre Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. El Verde consiguió su boleto al igualar 0-0 como visitante con Atlético de Rafaela, mientras el elenco cordobés se clasificó luego de derrotar 4-0 a Agropecuario como local y superar por diferencia de gol a Platense, que venció 2-1 a Temperley.

Así, Sarmiento y Estudiantes se medirán este sábado desde las 19.00 horas en cancha de Unión de Santa Fe por el primer ascenso. En tanto, Platense y Atlético de Rafaela se aseguraron un lugar en la cuarta etapa de los playoffs, mientras que el perdedor de la final se sumará en la quinta.

El domingo también jugaron Ferro Carril Oeste 1-2 Estudiantes (BA), Deportivo Morón 1-2 Atlanta, San Martín (T) 2-2 Gimnasia (M), Tigre 1-2 Deportivo Riestra, Barracas Central 0-1 Nueva Chicago, Guillermo Brown (PM) 0-1 San Martín (SJ), Belgrano 2-2 Alvarado e Independiente Rivadavia 0-1 Mitre (SdE). Anoche, al cierre de esta edición se definía la Zona Reválida B, que aportará los últimos dos clasificados a la primera ronda de los playoffs.

Hasta el momento, ya están confirmados cuatro de esos ocho cruces de la etapa inicial: Atlanta vs San Martín (T), Gimnasia (M) vs Ferro Carril Oeste, Deportivo Morón vs Villa Dálmine y Deportivo Riestra vs Temperley. Por su parte, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA), Agropecuario y Tigre esperaban anoche la definición de la Zona Reválida B para saber qué dos equipos acompañaban a San Martín (SJ) y Barracas Central, clasificados por la Zona Reválida A, para completar el cuadro de la primera ronda de playoffs.