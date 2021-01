P U B L I C



RIVER, POR LA HAZAÑA Esta noche, River Plate enfrentará como visitante a Palmeiras de Brasil en el cierre de una de las series de semifinales de Copa Libertadores de América (21.30; transmite ESPN). El Millonario tendrá el difícil desafío de revertir la derrota 3-0 que sufrió en la ida como local: "Tenemos que borrar lo que hemos hecho en estos últimos partidos y enfocarnos en lo que realmente somos y lo que nos trajo hasta acá", señaló ayer Marcelo Gallardo. La otra llave que protagoniza Boca y Santos se definirá mañana, también en Brasil (igualaron 0-0 en la ida). COPA SUDAMERICANA Después de la postergación por casos de Covid-19 en Defensa y Justicia, hoy arrancará la semifinal entre el Halcón de Florencio Varela y Coquimbo Unido de Chile. Este encuentro de ida se disputará en Asunción, mientras la revancha será el próximo sábado en nuestro país. SÚPER FEMENINO Boca Juniors venció 2-0 a San Lorenzo en la semifinal de la Primera A del Torneo Femenino que organiza AFA y, de esa manera, posibilitó una definición "súperclasica", dado que en la otra llave, River Plate había superado 3-2 en los penales a UAI Urquiza después de igualar 2-2 en tiempo regular. La definición por el título será el martes 19. ASCENDIÓ COMU En la Primera B Femenina, Comunicaciones le ganó 5-1 a Sarmiento de Junín el desempate de la Zona B y ascendió a la máxima categoría. En tanto, el ascenso de la Zona A se definirá mañana: a Deportivo Español (3) le alcanza el empate ante Banfield (0) para quedarse con el triangular desempate del que también participa Argentinos (3). PRIMERA B METRO Hoy comenzará el Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, luego que los partidos programados ayer fueron postergados por lluvias. Se enfrentarán: Villa San Carlos vs San Telmo, Tristán Suárez vs Argentino de Quilmes y Comunicaciones vs Acassuso. En semifinales espera J.J. Urquiza. FEDERAL A Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca jugarán la final por el primer ascenso a la Primera Nacional. El conjunto santiagueño derrotó 2-0 a Defensores de Pronunciamiento y ganó con autoridad la Zona Campeonato A, mientras en la Zona B, Villa Mitre festejó con el empate ante Huracán Las Heras, porque su coterráneo Olimpo cayó 2-0 en su visita a Juventud Unida de San Luis. ¿ASCIENDE LINIERS? Esta tarde se puede concretar el ascenso de Liniers a la Primera C. Por la última fecha de la Zona Campeonato de la Primera D, La Topadora (9 puntos) recibe a Sportivo Barracas (8), mientras que Claypole (9) recibe a Defensores de Cambaceres con la ilusión de terminar primero y forzar una final. En tanto, el domingo, Centro Español le ganó 2-1 a Argentino de Rosario como visitante y se quedó con el único boleto al Reducido por el segundo ascenso que entregaba la Zona Reválida, donde Puerto Nuevo terminó compartiendo el tercer puesto con 7 unidades.



Breves: Fútbol

12 de Enero de 2021

