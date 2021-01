El Taladro ganó la Zona Campeonato B al golear 4-1 a San Lorenzo, que se quedó sin DT. La definición será el domingo por la noche en San Juan. La Copa Diego Armando Maradona ya conoce a sus dos finalistas. El sábado, Boca Juniors había sacado el primer boleto luego de su empate ante Argentinos Juniors y aprovechando la derrota de River frente a Independiente. Y el domingo fue el turno de Banfield, que goleó 4-1 como local a San Lorenzo de Almagro y dejó sin chances a Talleres (le ganó 2-1 a Colón, pero no le alcanzó) y Gimnasia (cayó en El Bosque ante Atlético Tucumán). Así, el Xeneize y el Taladro estarán cara a cara este domingo desde las 22.00 horas en el estadio Bicentenario de San Juan, con la particularidad de que, antes, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán afrontar el partido revancha de semifinales de Copa Libertadores frente al Santos en Brasil (mañana 19.15 horas). Además del título, el premio para el campeón de la Copa Diego Armando Maradona es la clasificación a la Copa Libertadores 2021. Sin embargo, como Boca ya está adentro por haber sido campeón de la Superliga 2019/20, en caso de coronarse el Xeneize, el beneficiado sería Vélez Sarsfield (5º del último certamen local). El perdedor de esta final jugará luego un repechaje frente al ganador de la Fase Complementación por un boleto a la Copa Sudamericana 2022. Para la final de la Complementación ya está clasificado Vélez Sarsfield (ganador de la Zona B), mientras que su rival se terminará de definir este jueves (Defensa y Justicia debe vencer por seis goles de diferencia a Aldosivi para desbancar a Rosario Central de la cima de la Zona A). SE FUE SOSO Luego de la derrota 4-1 ante Banfield, que culminó con incidentes en el vestuario, Mariano Soso se alejó de la conducción técnica de San Lorenzo, por lo que, ahora, tres de los cinco grandes se encuentran sin entrenador, porque Sebastián Beccacece se despidió de Racing Club y Lucas Pusineri no fue renovado por Independiente. En La Academia (donde el campanense Leonardo Sigali trabaja en la recuperación de un esguince de rodilla que sufrió a principios de año), ayer asumió Rubén "Mago" Capria como manager, cargo que dejó vacante Diego Milito, cuya salida precipitó la partida de Beccacece. Y crecieron los rumores sobre el posible arribo de Juan Antonio Pizzi como entrenador. En tanto, en el Rojo todavía no hay sucesor para Jorge Burruchaga (Guillermo Burdisso rechazó la propuesta para sucederlo como manager) y esto dilataría la elección del nuevo DT. El que sí presentó nuevo conductor fue Estudiantes de La Plata: Ricardo "Ruso" Zielinski firmó su contrato y posó oficialmente como flamante DT Pincha junto al Presidente Juan Sebastián Verón

BAJO LAS ÓRDENES DE JAVIER SANGUINETTI, BANFIELD COSECHÓ 7 TRIUNFOS, 2 EMPATES Y 2 DERROTAS EN ESTE TORNEO.



Copa Diego Maradona:

Banfield será el rival de Boca en la final

