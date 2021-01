La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Primera Nacional:

Todo confirmado para los playoffs; Villa Dálmine enfrenta el domingo a Morón







El partido se jugará desde las 17.10 horas en cancha de Platense con arbitraje de Nazareno Arasa. Los últimos boletos fueron para Quilmes e Instituto, que se medirá con Defensores de Belgrano en el estadio del Violeta. En la última hora del lunes, con la definición de la Zona Reválida B, quedaron confirmados los últimos dos boletos para los playoffs de la Primera Nacional por el segundo ascenso: Quilmes (que le ganó 1-0 a Brown de Adrogué) e Instituto (que igualó 2-2 con All Boys) se clasificaron, postergando a Almagro (cayó 2-0 con Chacarita) y Santamarina (empató 2-2 con Gimnasia de Jujuy). Así se definieron los 16 equipos que participarán de la primera etapa de estos playoffs y, a su vez, los ocho cruces que, según trascendió ayer, se disputarán todos el domingo, aunque todavía resta la confirmación de la mayoría de los horarios y también de un escenario (el duelo Tigre vs San Martín de San Juan irá a las 19.15 por TyC Sports, pero todavía no tenía estadio "neutral" designado). En el caso de Villa Dálmine, sí está todo definido: enfrentará a Deportivo Morón el domingo desde las 17.10 horas con arbitraje de Nazareno Arasa, quien tendrá a Diego Martín y Matías Bianchi como asistentes y a Cristian Cernadas como cuarto árbitro. También está todo confirmado para la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional: Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto se medirán el sábado desde las 19.10 en el estadio de Unión de Santa Fe con arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TyC Sports. El ganador de este duelo ascenderá, mientras el perdedor se sumará en la cuarta etapa de los playoffs para completar el cuadro de semifinalistas. Por su parte, Atlético de Rafaela y Platense, que fueron segundos en sus respectivas Zona Campeonato, se sumarán en la tercera etapa para completar los tres cruces que definirán a los otros tres semifinalistas. Todos los encuentros de estos playoffs se disputarán en "cancha neutral" y, en caso de haber empate en los 90 minutos, el ganador se determinará mediante definición por penales. En la primera etapa habrá 16 equipos; en la segunda, 8; en la tercera serán 6; y en la cuarta, 4. Finalmente, la quinta y última instancia será la final por el segundo ascenso.

LAUREANO TELLO LUCE CADA VEZ MÁS AFIRMADO EN SU FUNCIÓN DE VOLANTE INTERNO Y SE PERFILA COMO TITULAR PARA EL DUELO ANTE MORÓN. PLAYOFFS PRIMERA NACIONAL DOMINGO -Villa Dálmine vs Deportivo Morón / Nazareno Arasa / en Platense -Def. de Belgrano vs Instituto / Yamil Possi / en Villa Dálmine -Estudiantes (BA) vs Barracas Central / Diego Ceballos / en Argentinos -Agropecuario vs Quilmes / Leandro Rey Hilfer / en Atlanta -Atlanta vs San Martín (T) / Adrián Franklin / en Estudiantes (RC) -Gimnasia (M) vs Ferro / Yael Falcón Pérez / en Instituto -Dep. Riestra vs Temperley / Gerardo Méndez Cedro / en Lanús -Tigre vs San Martín (SJ) / Pablo Echavarría / a confirmar

