La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Néstor Carrizo:

"Cuando vemos que un espacio se aboca más a la política que a los trabajadores, nos vamos"







Así se expresó el secretario general del Sindicato Químico, Néstor Carrizo, sobre la salida de su entidad de la CGT Regional. No sería la primera vez que un gremio expresa su disconformidad con la dirigencia de la central. La CGT Regional recibió un cimbronazo este lunes con la salida del Sindicato Químico, uno de los más importantes de la zona. "Cuando vemos que un espacio se aboca más a la política que a los trabajadores, nos vamos", expresó Néstor Carrizo, su secretario general, crítico de la dirección que ha seguido la central obrera en los últimos tiempos. "En realidad, la CGT no está funcionando activamente: se utiliza como un grupo de WhatsApp que intercambia novedades", respondió Carrizo este martes a La Auténtica Defensa, que lo contactó para ampliar la solicitada que anunció la decisión de su entidad. Los químicos venían solicitando una reunión de la CGT Regional desde diciembre. Querían "con carácter de urgencia" su concreción en los primeros días del 2021. Sin embargo, no hubo una respuesta por parte de la cúpula de CGT Regional, lo que terminó desencadenando la renuncia formal del sindicato. "De hecho, hubo intercambios verbales fuertes por situaciones que planteaban lo mismo: la falta de presencia de la mesa regional y por algunos temas donde prevalecían funcionarios políticos y no los dirigentes gremiales que correspondían", reveló Carrizo. En la solicitada publicada este martes y dirigida al secretario general de la CGT Regional, Abel Furlán, el Sindicato Químico manifestaba que la entidad obrera no había estado "a la altura de las circunstancias", manteniendo "un profundo silencio" durante "los largos cuatros años donde se intentó desde el neoliberalismo avasallar y cercenar los derechos más esenciales de los compañeros trabajadores". "Nosotros no tenemos ningún inconveniente con los demás gremios que conforman la CGT Regional", aclaró Carrizo en contacto con LAD. "Como integrantes de la CGT nos debíamos primero a nuestros afiliados y después a todos los trabajadores que representa la central. Pero si en la zona hay suspensiones, despidos, convenios firmados a la baja, y si durante cuatro años fuimos ignorados por el Ministerio de Trabajo mientras los empresarios entraban sobre alfombra roja, algo se debió haber hecho. La verdad es que debimos tomar la decisión de irnos mucho antes; llegó en este momento y así lo hicimos". El Sindicato Químico, que en la zona tiene asiento en Zárate, integra a nivel nacional la CGT. No se encuentra federado en ninguna de las entidades que nuclea al gremio químico desde 1998, según Carrizo "por los mismos motivos" que ocasionaron su reciente renuncia regional: "Cuando vemos que un espacio se aboca más a la política que a los trabajadores, nos vamos". La central obrera está integrada por decenas de gremios de Campana-Zárate. Consultado por LAD, otro referente sindical confirmó "fuertes" expresiones en el grupo de WhatsApp que habrían formulado representantes de otros sindicatos, algunas con crudos cuestionamientos hacia la dirigencia. También, que la postura de los químicos, al menos hasta antes de su renuncia, era respaldada por un porcentaje considerable de las instituciones participantes.



Secretario general del Sindicato Químico, Néstor Carrizo.





Gremios de la CGT Regional durante una manifestación en 2017 (foto: Archivo).



