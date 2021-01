La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Ya se aplicaron más de la mitad de las Sputnik V al personal de salud en Campana







El intendente Abella aseguró que el operativo de vacunación se desarrolla sin inconvenientes y que a la fecha ya se colocaron cerca de 300 dosis de un total 450. El intendente Sebastián Abella indicó este martes que la campaña de vacunación contra el COVID-19 se desarrolla sin inconvenientes y ya se aplicaron más de la mitad de las dosis que llegaron a la ciudad para los trabajadores de la salud. "Estamos muy contentos con el desarrollo del operativo en el que ya se colocaron más de 300 dosis de un total de 450. El personal de salud está aceptando aplicársela y, seguramente, a partir de la carga de datos de cada dosis dada, el Ministerio de Salud de la Provincia enviará una nueva tanda", dijo Abella. Y agregó: "Al país llegaron 300 mil vacunas, corresponden a una primera tanda que no es poco. No es menor, suma, da expectativas, da esperanza, pero estamos lejos de tener la cantidad de vacunas necesarias para la totalidad de la población". NUEVAS RESTRICCIONES El jefe comunal también aseguró que el Municipio trabajará para dar cumplimiento a las nuevas medidas que tomó el gobierno provincial ante la suba de casos de coronavirus. "Como municipio siempre acatamos lo que la Provincia dictaminó. No fuimos rebeldes ni hostiles a las decisiones, estemos o no de acuerdo", concluyó.



