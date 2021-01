La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Amaya:

El concejal de Juntos por el Cambio dijo "si el gobernador de su partido mantendría la ruta como corresponde, el dinero que el Municipio pone todo el tiempo en reparar los pozos se podría destinar a la mejora de la calle de acceso a Parque Natura" y se ofreció además a acompañar a la diputada porque "quiza no encuentra o no conoce la ruta y por eso no vio el mal estado en el que está". El concejal de Juntos por el Cambio, Christian "Pipen" Amaya, se refirió a las declaraciones de la diputada Alonso asegurando que "si el gobernador de su partido político mantendría la ruta como corresponde, el dinero que el Municipio pone todo el tiempo en reparar los pozos lo podría destinarlo a reparar los accesos a los barrios". "Me parece muy positivo que la diputada salga a conocer los barrios de Campana pero tiene que saber que lo del monopolio del cable es secundario. Hoy la mayor preocupación de los vecinos de la zona es el mal estado de la Ruta 4. Si el gobierno provincial la reasfaltara como corresponde mejoraría la transitabilidad, evitaría un montón de accidentes y el Municipio, además, podría destinar el dinero que invierte todos los meses en tapar los pozos a mejorar los ingresos a los barrios de la zona, por ejemplo, de Parque Natura", aseveró el concejal. Amaya se ofreció además a acompañar a Alonso a recorrer la ruta porque - dijo - "quizá no la conoce o no la encuentra y por eso no vio el mal estado en el que está".

Amaya celebró que la diputada empiece a conocer los barrios de Campana.



