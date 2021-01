La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Nueva Costanera:

Comenzó la construcción de una barrera de contención







Se trata de una protección de caño que dividirá la calle vehicular con las vías del ferrocarril. Los trabajos se concretan gracias a la donación de la empresa Tenaris Siderca. El Municipio realiza los últimos trabajos de cara a la habilitación de la nueva calle de la Costanera y, días atrás, comenzó con la construcción de una barrera de contención vehicular. Se trata de una baranda de caño que dividirá la calle principal y la vía del ferrocarril, a los efectos de proteger y delimitar correctamente el sector del paso vehicular para brindar mayor seguridad a quienes visitan el espacio público. Los trabajos se concretan gracias a la donación de la empresa Tenaris Siderca, que aportó el material y el personal para su construcción. Luego, será amurado por una cuadrilla de la Secretaría de Espacio Público. La obra – que prevé culmine en el mes de febrero- cuenta además con la coordinación de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana. El intendente Sebastián Abella supervisó el inicio del armado de la barrera de protección junto a la subsecretaria de Obras Públicas, Mariela Patiño. "La delimitación de la calle vehicular con la zona de la playa de maniobras del ferrocarril de carga es importante para poder habilitarla definitivamente y que los vecinos puedan transitar de manera segura, que no circulen por lugares donde no corresponde. Era una obra que faltaba, que tenía un costo elevado, y hablando con la empresa Tenaris de muy buena manera decidió donar el material y personal para su realización. Luego, el Municipio se encargará de amurarla. Esto nos permite ahorrar dinero para seguir avanzando con la obra que es muy importante para la ciudad", expresó Abella. El Intendente además adelantó que se está trabajando para colocar en el ingreso a la calle un arco delimitador de altura -de 2,80 metros- con el fin de evitar el paso de camiones para preservar la calle y garantizar su durabilidad. "En unas semanas la calle estará habilitada y los campanenses van a tener la posibilidad de disfrutar la nueva Costanera de manera armoniosa, con cámaras de seguridad, con policía y con un espacio verde cuidado. Hoy la costanera no tiene nada que envidiarle a otras ciudades costeras del Río Paraná que ya la tienen hace muchísimo tiempo", concluyó.

Abella y la subsecretaria de Obras supervisaron el avance de los trabajos.





Los trabajos se concretan gracias a la donación de Tenaris Siderca y con personal de la empresa.



