La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Facebook eliminó más de mil cuentas que hablaban de Sergio Berni







No se aclaró si se referían de modo positivo o negativo al Ministro de Seguridad bonaerense. Facebook acaba de eliminar más de mil cuentas que se referían al Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Se trata de supuestos usuarios que mostraban un comportamiento sospechoso, al no tener seguidores y "amplificar" de modo "inauténtico" cierto tipo de mensajes. No se aclaró si dichos mensajes eran a favor o en contra del referente justicialista. Sin embargo, la compañía que dirige Mark Zuckerberg sí comunicó que había ubicado cuentas de Facebook (663) e Instagram (388) que caían en una "amplificación inauténtica de publicaciones y artículos de noticias". Como muchos de los políticos que pretenden afianzarse en las "grandes ligas", Berni acaba de contratar a una agencia de publicidad para que lo ayude a trabajar su imagen. Pero desde su entorno salieron rápidamente a decir que los usuarios baneados eran "trolls" que buscaban perjudicar al ministro. El ataque, de existir, puede haber venido de la oposición, pero nadie descarta que haya llegado desde sectores del propio peronismo que no ven con buenos ojos el ascenso del médico. El informe de Facebook subraya que sus medidas se centran en "encontrar y detener campañas coordinadas que buscan manipular el debate público en las aplicaciones".



Facebook eliminó más de mil cuentas que hablaban de Sergio Berni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar