La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 "El muro que libera":

El concurso se llevó adelante con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Se seleccionaron en diciembre los Ganadores del Concurso de Murales, "El muro que libera" que fue organizado por el Departamento Cultura, Dirección de Cultura y Deporte, Subdirección General de Educación en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. "La octava edición de este importante Concurso artístico se llevó a cabo durante el transcurso del 2020 y con singular éxito. Contó con la participación de 49 murales, los que están distribuidos en 19 Unidades de toda la provincia de Buenos Aires, contando con la participación de 143 Internos e internas quienes en su totalidad recibieron un certificado por las realizaciones logradas", relató la jefa del Departamento Cultura del SPB, Gabriela Ríos. El Jurado de lujo estuvo conformado por las Artistas Plásticas, Irene Castro, Daniela Anzoategui y Maria Mazzarini, quienes tuvieron la responsabilidad de determinar cuáles fueron las obras ganadoras y de premiar a sus realizadores. El primer premio fue para la obra realizada en la Unidad 48 San Martín, denominada "Educación Popular y Justicia Social Vs. Poder Real", a cargo de los privados de libertad Juan, Abel, Jorge, Matías, Rodrigo, Marcos, Leandro, Kevin, Daniel y Luis. El segundo premio fue para el mural ubicado en la Unidad 45 Melchor Romero, llamado "Familia y Libertad", creado por los internos Sebastián y Cristopher. También estuvieron en el podio los privados de libertad de la Unidad 57 Campana, con su obra "Oportunidad", elaborada por Gustavo y Franco, que se quedaron con el tercer premio. Además, recibieron menciones especiales los artistas de la Unidad 9 La Plata por el mural "Pañuelos por la Memoria", que realizaron Gustavo, Juan, Brian, Alejandro, Carlos, Orlando Maximiliano, Lucas y Gabriel Alejandro; al igual que Nadia y Erika de la Unidad 51 Magdalena por su obra "Vuelo a Colores"; además de la obra "San Juan de la Cruz", del Interno José de la Unidad 19 Saavedra; como así también el mural "Sueños" de los internos Alan, Juan y Aroon de la Unidad 10 Melchor Romero. Las jurados Castro, Anzoategui y Mazzarini, se expresaron respecto al concurso, dijeron "Consideramos al muralismo como una herramienta de arte en contexto, capaz de promover los pensamientos para la construcción de subjetividades que contribuyan al conjunto de la sociedad, amplificando la experiencia visual, sensible y reflexiva, por medio de un lenguaje plástico-poético". Al dirigirse a los ganadores expresaron, "Celebramos y felicitamos a todas y todos, por la gran producción y diversidad de obras murales que se han desplegado dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que abonan al ejercicio del arte situado, a la destreza de las técnicas y al trabajo en comunidad". Los ganadores del mural ganador "Educación Popular y Justicia Social Vs. Poder Real", explicaron su obra : "El mural contiene a la izquierda la imagen de Paulo Freire que representa la Educación Popular, el pensamiento, la conciencia crítica, a la derecha la imagen de Eva Perón que representa La Justicia Social, la mujer, la lucha feminista y la lucha del pueblo, las imágenes están entrelazadas con una Bandera Wimpala que represente la diversidad cultural, sexual y de pensamiento, todo esto en lucha contra una figura de un pulpo que en cada tentáculo tiene figuras como la muerte, los medios de comunicación, la justicia con los ojos y boca tapados por dinero, la junta militar de la dictadura, el parlamento, todo manejado por un brazo que no se sabe bien de quien es , como una marioneta que se rige `por el dinero que representa el poder real. El mensaje que se quiere dar es que la lucha contra este poder real que es el predominante en esta sociedad que vivimos son la educación popular que nos marca un camino hacia una conciencia crítica, la justicia social y la lucha del pueblo por ampliar derechos por defender la democracia, por crear conciencia social". Estos concursos se llevan adelante con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se busca a través del arte impulsar e incentivar a los privados de libertad a buscar un camino positivo y diferente como herramienta de sociabilización.















