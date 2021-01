La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Calendario Maya:

Perro 4 - Energía del 13/01/2021 - Onda Encantada de la Mano

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Perro trabaja los sentimientos, conecta con el corazón, con los valores más profundos, amor incondicional, lealtad, fidelidad, compañerismo. Es el guía del camino de los cambios. DÍA 172 DEL AÑO TORMENTA. DÍA 4 - KALI DE LA LUNA RESONANTE DEL MONO DEL 10/1 AL 6/2. 4TO DÍA DE LA SEMANA ROJA. "Me inspiro en la conciencia lumínica para ofrecer mi servicio sincero". HRIM (MANTRA). KALI- CHAKRA SACRO-CATALIZA. "El conocimiento inicia la visión". Kin 30 - Perro 4 guía el Enlazador de Mundos. El Perro en el Tono 4 nos marca en esta trecena de sanación el camino a tomar para poder lograrlo. Él nos ayuda a profundizar en nuestros sentimientos, nos lleva en un viaje hasta lo más hondo de nuestro ser, para poder darnos cuenta cual es un amor verdadero y cual, uno pasajero. Quien llegó a nuestras vidas para quedarse y quien es una relación pasajera. El Perro nos hace reconocer los valores humanos, los principios indestructibles, que están intactos. Esos amigos de fierro, las relaciones honestas, nobles, puras. Los amores leales, incondicionales. El nombre maya del Perro es Oc, que significa "la huella que dejamos al andar". Qué lindo poder dejar rastros de nuestro amor en el camino. No fuimos invisibles, tallamos en otros las mejores marcas, las marcas del AMOR. Esta Energía bien aspectada, en equilibrio nos llevará a transitar los caminos de la FELICIDAD. Hoy es un día donde sincerarnos con nosotros mismos nos saca de la trampa. Sincerarnos y actuar en consecuencia. Nada de dejarse guiar por consejos ajenos que no sintamos propios. El mejor remedio para sanar es ESCUCHARNOS, saber profundamente y desde el corazón que queremos hacer, como queremos actuar, si queremos seguir o queremos cortar, si queremos continuar como estamos o queremos algo nuevo y distinto para nuestras vidas. Hoy el amor se respira, flota en el aire, y ese amor que nace de lo más profundo de nuestro ser, que nos hace respetarnos para luego validar al otro y respetarlo también nos fortalece. Nada de manipulaciones, de comodidades extremas, ni ladres, ni te muerdas la cola! Hoy amar es la clave y saber a quién entregar nuestro corazón nos conduce por un atajo directo a encontrarnos con la SANACIÓN. Yo soy tu otro yo. IN LAK´ECH alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

