Efemérides del día de la fecha, 13 de Enero

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se informa y se toma conciencia acerca de la depresión, asimismo, se impulsa a las personas que la padecen a iniciar el tratamiento adecuado. La depresión es un trastorno del ánimo que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y a 1 de cada 10 argentinos; los síntomas más comunes son la pérdida de energía e interés, alteraciones del apetito y del sueño, baja autoestima y sentimiento de culpabilidad, desesperanza e inutilidad. Según la OMS, la depresión puede ser crónica o recurrente; si es leve se puede tratar sin medicamentos pero cuando es moderado o grave se debe tratar con fármacos y psicoterapia profesional, si es muy grave puede conducir al suicidio. FALLECE HORACIO GUARANY Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo nació el 15 de mayo del año 1925 en Las Garzas, Santa Fe. Apasionado por la música, Guarany aprendió a tocar la guitarra desde temprana edad con el maestro Santiago Aicardi. A los 17 años partió a Buenos Aires a probar suerte como cantor; así, empezó a cantar tangos y boleros en bares de La Boca, a su vez, trabajó como foguista y cocinero. Al poco tiempo, debutó profesionalmente en la Orquesta de Herminio Giménezcantando música paraguaya y en guaraní. En el año 1957 debutó en Radio Nacional interpretando "El Mensú" de Ramón Ayala y lanzó su primer disco "Horacio Guarany." Al año siguiente, le siguió el álbum "Canta Horacio Guarany" que contiene las emblemáticas canciones "No sé por qué piensas tú" y "Guitarra de medianoche". En el año 1961 fue una de las voces que inauguró el Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Córdoba) y durante décadas fue uno de los cantores centrales del mismo; emocionaba al público cada vez que entonaba "Canción del adiós","Caballo que no galopa" y"Piel morena." En el año 1972 debutó en la gran pantalla en la película "Argentinísima" y, al año siguiente, protagonizó junto a Olga Zubarry "Si se calla el cantor"; más adelante, actuó en "La vuelta de Martín Fierro" (1974) y "El grito en la sangre" (2012). Por otra parte, entre los años 1992 y 1993 escribió las novelas "Sapucay", "El loco de la guerra" y "Las cartas del silencio." A lo largo de su carrera grabó 57 discos y se destacó por sus composiciones "Milonga para mi perro", "Regalito", "La guerrillera" y "Si se calla el cantor": "las canciones siempre tienen un cometido, siempre tienen un destino. Es muy raro que el que compone de verdad haga una canción por hacerla. Siempre tiene un motivo". Falleció en el año 2017 en Luján, Buenos Aires. SE LANZA "TOXIC" Un día como hoy en el año 2004, BritneySpears lanzaba el sencillo "Toxic." Perteneciente al disco "In thezone" (2003) y compuesta por Cathy Dennis junto a HenrikJonback y Christian Karlsson, la canción fue originalmente ofrecida a la cantante australiana KylieMinogue pero como la rechazó fue grabada por Spears: "me gusta mucho ´Toxic´ porque es diferente. Esta chica villana hará cualquier cosa para conseguir lo que quiera aunque tenga que atravesar diferentes obstáculos".



Efemérides del día de la fecha, 13 de Enero

