La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/ene/2021 Breves: Fútbol

13 de Enero de 2021







RIVER NO; ¿BOCA SÍ? Anoche, River Plate estuvo muy cerca de dar vuelta su serie semifinal de Copa Libertadores ante Palmeiras: tras ponerse 2-0 en el primer tiempo, en el segundo convirtió un tercer gol, pero fue anulado por el VAR, que posteriormente revirtió también un penal sancionado por infracción a Matías Suárez. Finalmente, a pesar de dominar claramente los 90 minutos, el Millonario no logró pasar del 2-0 y terminó eliminado por un deslucido Palmeiras. La otra semifinal se definirá esta noche: desde las 19.15, Boca Juniors visitará a Santos para completar la serie que comenzó con empate 0-0 en La Bombonera. COPA SUDAMERICANA Anoche, Defensa y Justicia igualó 0-0 como visitante frente a Coquimbo Unido en el inicio de la serie semifinal que se definirá el sábado en Florencio Varela. En tanto, esta noche se conocerá al primer finalista: Lanús recibirá a Vélez Sarsfield con la ventaja de 1-0 que consiguió en el partido de ida disputado en Liniers. PRIMERA B METRO Ayer se definieron los semifinalistas del Reducido por el segundo ascenso: San Telmo venció 4-2 a Villa San Carlos; Comunicaciones le ganó 2-0 a Acassuso; y Tristán Suárez superó 11-10 a Argentino de Quilmes en la definición por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos. En semifinales se medirán: J.J. Urquiza vs San Telmo y Tristán Suárez vs Comunicaciones. LINIERS NO PUDO En el cierre de la primera fase del Torneo de Transición de la Primera D, Liniers cayó 2-0 como local ante Sportivo Barracas y se quedó sin ascenso directo: deberá jugar una Final ante Claypole, que se adjudicó la Zona Campeonato al derrotar 1-0 a Defensores de Cambaceres. En tanto, por la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso jugarán: Sportivo Barracas vs Centro Español, Atlas vs Defensores de Cambaceres y Deportivo Paraguayo vs Lugano (en semifinales se sumará el perdedor de la Final). ALETI, IMPARABLE En un partido pendiente de la 1ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid derrotó ayer 2-0 a Sevilla y amplió su liderazgo: suma 41 puntos, cuatro más que el escolta Real Madrid (37), a pesar que todavía tiene dos encuentros menos que el Merengue. EL UNITED ES LÍDER En un cotejo pendiente de la 1ª fecha de la Premier League, Manchester United venció 1-0 como visitante a Burnley con gol de Paul Pogba y quedó como único líder del campeonato con 36 unidades, tres más que Liverpool (33) RALLY DAKAR 2021 Ayer se disputó la novena etapa en Arabia Saudita y en Autos, el francés Stephane Peterhansel fue el mejor de la jornada y amplió en más de 12 minutos su ventaja como líder de la General (ahora supera por 17m50s al qatarí Nasser Al-Attiyah). En tanto, en Motos, la victoria del día fue para el argentino Kevin Benavides, quien trepó al segundo lugar de la General, ubicándose a 11m24s del chileno Ignacio Cornejo Florimo (fue 2º ayer). En cambio, su hermano Luciano debió abandonar por una lesión en el hombro que sufrió en una caída. Finalmente, en Cuatriciclos, el triunfo parcial fue para el chileno Giovanni Enrico, pero el líder de la General sigue siendo el argentino Manuel Andújar (3º ayer), quien tiene 19m28s de ventaja sobre el francés Alexandre Giroud y 24m15s sobre Enrico. La décima etapa del Dakar 2021 unirá hoy las localidades de Neom y Al Ula en un trayecto de 241km de enlace y de 342 de velocidad.



Breves: Fútbol

13 de Enero de 2021

