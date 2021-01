A los 51 años falleció "Charly" Schneider, un comunicador de larga trayectoria

Condolencias de la comunidad por el fallecimiento de "Charly" Schneider (acceda para ver en Galería)

Trabajó en gráfica, radio y medios digitales. También se desempeñó en el área de prensa de la Municipalidad de Campana. Multifacético, incursionó en el teatro, el gremialismo, la militancia política y la filantropía. Sus problemas crónicos de salud se profundizaron el año pasado, cuando estuvo varias semanas internado. Los trabajadores de prensa de Campana sufrieron la pérdida del colega Carlos "Charly" Schneider, comunicador social de dilatada trayectoria en la región, quien murió en la mañana del miércoles a los 51 años de edad. Charly sufría problemas crónicos de salud y su estado se agravó a fines de agosto, cuando debió ser hospitalizado primero en el Hospital Municipal San José y después en un sanatorio de la región metropolitana de Buenos Aires. Tras varias semanas internado había logrado recibir el alta médica y le presentó lucha a sus dolencias hasta que volvió a descompensarse durante el martes y falleció en las primeras horas de ayer. Sus restos fueron cremados. En octubre, Charly se había casado con Alejandra Fernández, su concubina desde hacía 17 años y madre de su hijo Teo. El periodista también consideraba a Eliana y Sofía Bassanino como dos hijas del corazón. La ceremonia se había realizado en el marco de los casamientos extraordinarios estrictamente permitidos por cuestiones de salud y se desarrolló en el Registro de Civil de Campana, con el intendente Sebastián Abella como uno de los testigos. "A Charly lo conocí hace muchos años, justamente militando en política, yo por un lado y él por el otro. La política con el tiempo nos fue uniendo, porque nos fuimos conociendo. Era una persona muy dada con la gente, institución que había él participaba para ayudar. Y en todo lo que le he pedido y en lo que hemos hecho en conjunto se mostró como un caballero, siempre privilegiando ayudar a la familia. Eso es lo que me queda de él, junto a su compromiso con la gente", expresó el intendente Abella este miércoles al ser consultado sobre la muerte del periodista, que se desempeñaba en la Secretaría de Comunicación del Municipio de Campana. Carlos Schneider nació el 24 de diciembre en Villa Dolores, Córdoba. A los cinco años y de la mano de una familia adoptiva de la que heredó el apellido, se radicó en Campana. Desde joven prefirió las expresiones artísticas. Participó de musicales organizados en la región y estuvo detrás de inéditos programas de radios dirigidos al público infantil. Fue uno de los primeros alumnos de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani". En posteriores etapas de su vida, también se formó en el Taller Escuela Agencia (TEA), una de las principales instituciones para la formación de periodistas, y en la carrera de Comunicación Social del Instituto Nº15 de Campana. Multifacético, Charly fue la mente de numerosos proyectos editoriales y artísticos que se desarrollaron en Campana durante los últimos 30 años. Comenzó con "Tía Chola", medio que en una entrevista de 2009 recordaba como "una revistita" que evolucionó hasta ser "un periódico a cuatro colores que llegaba a miles de hogares campanenses". Más tarde gestionaría las publicaciones "Ámbito Político" y "El Despertador". En 2011 participó de Unión para el Desarrollo Industrial, la revista de la Unión Industrial de Campana (UIC). Fue colaborador del portal de noticias digitales Campana Noticias y en sus últimos años fue el máximo responsable de los medios digitales Campana Online y Campana Argentina, que mantuvo actualizados hasta el 23 de diciembre, un día antes de su cumpleaños número 51. Charly también incursionó en la literatura. Entre el año 2000 y 2003 publicó más de 40 cuentos en las páginas de La Auténtica Defensa. En 2004 participó de la antología "Un puente en el arte" organizada por la editorial Novel Arte de Córdoba con tres cuentos: "La mancha de Ronualdo", "Amanda" y "Juan de los Palotes". Fue uno de los dos únicos bonaerenses integrantes de esa antología. A su regreso de Córdoba, recibió las felicitaciones públicas del intendente Jorge Rubén Varela y la diputada provincial Stella Maris Giroldi. Charly también participaría del 2º Encuentro Gente de Letras junto a reconocidos nombre de la literatura locales como Nélida Coltelli y Oscar Serrano. En los años recientes, Charly se identificó más con la cámara y el lente. Habiendo tomado contacto por primera vez con un laboratorio de revelado en la Escuela de Arte, realizó su exposición inaugural en 2006 en compañía de los fotógrafos municipales Guillermo Guasconi y Norberto Burgueño. El evento se realizó en el Salón Blanco del HCD y se llamó "Dos y medio", en referencia a la formación en pleno proceso de Schneider. Un año después, también en el Salón Blanco, realizaría la muestra en solitario "Campana Argentina" Charly profundizó su interés por la fotografía. En 2008 fue el responsable de la muestra "Filantropía" en el Plaza Hotel, luego trasladada al salón Ronald Nash, mientras que en 2012, ya como colaborador de Campana Noticias, organizó junto a Leonardo Fay una exposición de fotos sobre accidentes de tránsito durante el 4º Seminario y Exposición Industrial Zárate y Campana en el Sofitel. Charly, que se referenciaba con el peronismo, incursionó además en política. En 2009 fue cuarto candidato a concejal por Unión Pro. "Si a los cinco años decidí quien debía ser mi familia, casi a los cuarenta quiero ayudar a decidir sobre el buen futuro de los campanen-ses, con una legislación acorde a la actualidad nacional y local", respondía por entonces sobre su candidatura. En tanto, seis años más tarde sería el quinto aspirante a edil de la lista del Frente Renovador. Ayer, el intendente Abella recordó charlas con el fallecido periodista en las que le confesó su ferviente deseo de ser concejal algún día. También tuvo una breve experiencia en el mundo sindical. En 2008 asumió con secretario de Prensa en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. Durante su mandato, organizó el medio gremial "Comunidad Municipal". Charly era un hábil usuario de las redes sociales, donde cosechó una gran cantidad de fieles seguidores que reaccionaban a sus publicaciones y comentarios. Precisamente, fue Facebook la principal herramienta que los vecinos eligieron para recordar al comunicador. "De chicos vivíamos a cuadras, así que hace casi 40 años que nos conocimos y compartimos diferentes momentos de nuestras vida. Fue alumno de teatro un tiempo (gran actor). Hace aproximadamente un mes vino a casa a traerme una rifa… Charlamos un largo rato. Ayudó hasta sus últimos días. Hasta siempre", escribió el reconocido actor Javier Marizaldi "Allá por el 2015 costó querernos, pero, cuando lo logramos, ¡fue enserio! Tu `jefecita´ te va a extrañar mucho", expresó por la misma vía Cecilia Novoa, directora de Prensa municipal. Por su parte Carlos Abatángelo, director de la radio FM Simple 97.3 por cuyos micrófonos Charly pasó en varias oportunidades, expresó: "Hasta siempre Querido. Duele mucho tu partida, fueron 30 años de amistad. Te recordaré con esa sonrisa tan particular y esas ganas por ayudar al prójimo. Cómplice de nuestros delirios de periodistas. Descansá en paz". "Querido amigo Charly: aún no lo podemos creer. Si bien tu partida estaba anunciada producto de esa cruel enfermedad, no se la hiciste fácil, la peleaste hasta el final. Sos una gran pérdida para la ONG y para todos aquellos con quienes compartiste momentos únicos", manifestaron sus compañeros de la ONG Pan del Alma, dedicada a la erradicación de escuelas ranchos en el interior del país. Asimismo, Charly fue miembro del Club de Leones, institución con la que realizó diversas acciones filantrópicas. A través de su perfil de Facebook, el periodista solía mantener informado en tiempo real a sus seguidores. La última información que publicó fue el 30 de diciembre: el parte municipal de la pandemia de COVID-19. Ese día se habían detectado 10 nuevos contagios.



En misiones con la ONG "Pan del Alma", institución de la cual formó parte.





"Me comprometí a difundir InfanciaRobadaCampana con Martha Pelloni", expresaba Charly en su Twitter, como una expresión más de ayudar siempre al prójimo y buscando una sociedad más justa.





Charly como presidente del Club de Leones Campana Norte, otro lugar desde donde eligió ayudar.

#Ahora Con mucha tristeza, comunicamos que falleció hoy el periodista y amigo Carlos “Charly" Schneider. Un gran emprendedor de los medios de comunicación, poeta y excelente fotógrafo, quién además se desempeñaba en la Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Campana. pic.twitter.com/Q3jm8I1wxr — Fernando Andrioli (@frandrioli) January 13, 2021 La Auténtica Defensa envía sus condolencias a su esposa Alejandra, a sus hijos y a todos sus allegados. Se lo va a extrañar mucho. Buen viaje amigo! — Fernando Andrioli (@frandrioli) January 13, 2021 ADELANTO #Ahora despedida del periodista Charly Schneider frente al monumento a José Luis Cabezas en la Plaza Eduardo Costa con la presencia de familiares, colegas, amigos, el intendente Abella y autoridades municipales, bomberos y representantes del Club de Leones. pic.twitter.com/zz0jfehKyC — Daniel Trila (@dantrila) January 14, 2021

