Según aseguró uno de los conductores involucrados, el accidente sucedió porque se le atravesó una camioneta que entraba al barrio. Dos familias riojanas que viajaban de regreso a su provincia chocaron con sus vehículos este miércoles por la mañana en la Ruta 6 a la altura de la entrada a Los Pioneros. Según el testimonio del conductor del Fiat Cronos que iba adelante, una camioneta que giraba desde el sentido contrario para entrar al barrio se cruzó en su carril, lo que lo obligó a frenar de repente. El auto que iba detrás, un Toyota Corolla, no pudo detenerse a tiempo y terminó impactándolo. En los vehículos se trasladaban dos familias que viajaban juntas hacia La Rioja. No trascendió si venían de la Costa Atlántica o de otra región bonaerense. Los ocupantes de los dos rodados sufrieron golpes leves, aunque dos de ellos debieron ser trasladados al Hospital Municipal San José por el SAME. En principio se encontrarían fuera de peligro. Del operativo de emergencia también participó el móvil de zona 7 del Comando Patrulla, que custodió el lugar hasta la llegada de las grúas para remolcar a los autos.

El accidente sucedió "porque se atravesó una camioneta que entraba al barrio", aseguró uno de los conductores.







Dos familias riojanas chocaron en la entrada a Los Pioneros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar