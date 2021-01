En 2020, Defensa Civil realizó más de 100 intervenciones mensuales

El cuerpo de brigadistas que depende de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio concretó un gran trabajo para brindar asistencia a la comunidad en situaciones de riesgo. Defensa Civil Campana realizó, durante el 2020, más de 100 intervenciones mensuales llevando adelante una loable tarea de prevención y asistencia a vecinos en situaciones de riesgo. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio, Abel Milano, destacó el accionar de los brigadistas y se mostró "muy satisfecho" con el trabajo realizado. "Fue un año muy atípico. La misión de Defensa Civil es prepararse y preparar a la población, capacitarla, instruirla y asistirla en los momentos de riesgo y el 2020 fue un gran desafío por la pandemia. Y los trabajadores estuvieron a la altura de las circunstancias", enfatizó. Respecto a ello, Milano destacó la capacitación como un pilar fundamental para enfrentar hasta situaciones para las que no fueron preparados y lo que permitió que en el transcurso de más de 5 años de trabajo no hayan sufrido eventualidades importantes. "No hemos tenido más que golpes o lesiones menores cuando cada noche que suceden tormentas están vallando cables de alta tensión o están asegurando postes que están en riesgo de caerse. Están siempre en situación de riesgo y la capacitación nos permitió no tener grandes incidentes", subrayó. Por último, ponderó la "gran vocación y voluntad de trabajo como el espíritu de sacrificio de los brigadistas que están al servicio de la comunidad las 24 horas los 7 días de la semana". Por su parte, el director General del DC, Juan Carlos Ruiz, también hizo hincapié en la importancia de la capacitación "para poder sobrellevar cualquier contingencia" como también la labor mancomunado con otras instituciones de la ciudad y dependencias municipales para brindar una respuesta más eficaz ante cada situación de riesgo. "En conjunto y en equipo se logran mejores resultados", dijo. Hacia el final, aseguró que "el año 2020 dejó a todo el cuerpo de brigadistas un gran aprendizaje, principalmente en lo humano, y si bien no estábamos capacitados para ello, los conocimientos que adquirimos a lo largo de todos los años de trabajo, nos brindaron una gran guía para seguir adelante y poder sobrellevar la situación de la mejor manera". En tanto que, el subsecretario de Planificación y Coordinación Operativa, Nerio Nogueira, explicó que los acontecimientos que suceden en la ciudad -y que se denuncian a través del 103, 107, Mesa de Enlace, Alerta Campana y el CIMoPU- se recepcionan en un Centro de Emergencia que clasifica las llamadas para determinar las urgencias y convocar a quién corresponda. "Defensa Civil es quién está trabajando permanentemente en la calle, pero muchas veces se pide el desplazamiento de otra institución o empresa porque la emergencia así lo requiere. Es una tarea en equipo muy importante para estar al servicio de los vecinos", manifestó Nogueira.



Los brigadistas de Defensa Civil realizaron más de 100 intervenciones mensuales.





Milano, Nogueira y Ruiz brindaron una conferencia de prensa.



