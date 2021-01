Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 14/ene/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 14/ene/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Semanario del Pescador:

Una nocturna de excelencia

Por Luis María Bruno

Con días de temperaturas tan elevadas y en donde en el río promediando la media mañana se pone un tanto insoportable, es que decidimos con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson realizar una jornada de pesca nocturna. En este tipo de pesca como los habitué a las mismas saben, se imponen varios elementos más a tener en cuenta que una pesca diurna y de los cuales a veces no se puede prescindir, me refiero a por ejemplo repelente de insectos, equipos de iluminación de las cuales hoy se encuentran en el mercado mayormente de leed y en varios formatos, de cabeza, reflectores, de emergencia, en tiras etc. Por otra parte, no es menos importante el tener presente llevar ropa de abrigo ya que las temperaturas por la noche si hay rocío o viento descienden significativamente y entre otras cosas tener a mano para beber, ya sea algo fresco como el poder calentar el agua para unos ricos mates o un buen café. De esta manera y con todos los elementos necesarios chequeados emprendimos este viaje, realizando una primera parada en Carnadas El Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane en Campana en donde nos proveímos de unas buenas porciones de lombrices, algunas anguilas y un salamín entre otras carnadas para esta jornada de pesca nocturna. Después de abonar el peaje de puente Zárate Brazo Largo continuamos por ruta 12 hasta la cabecera del segundo puente, donde tomamos el camino vecinal a mano derecha que nos lleva después de unos cinco kilómetros hasta las instalaciones del Camping Recreo Keidel, donde tengo en guarda a mi embarcación "Gino". Nuestra rutina continuó sacando la lona cubre motor y la de la embarcación y así acondicionar la misma para su descenso al agua, habiendo antes cargado todos nuestros equipos de pesca, carnadas, equipos de filmación y fotografía, además de todo lo necesario para esta noche. Daniel con una maestría única manejando el tractor que remolca las embarcaciones al agua hacía lo propio con Gino. Motor en marcha entonces y calentado el mismo salimos a marcha lenta promediando las 18:30 horas aguas abajo del Paraná Guazú para de esta forma en nuestro viaje cruzar por la isla del Doradito, ingresar nuevamente en el gran Paraná Guazú y navegar hasta la boca del Paraná Bravo y de ahí a nuestra zona de pesca elegida, lo que nos demandó unos 35 minutos de navegación. En realidad nuestra navegación de ida fue un tanto complicada por el viento y la marejada producida por este, de todas maneras una vez en el sector de pesca elegido fondeamos en una profundidad de unos siete metros como habitualmente lo hacemos. De esta manera siempre nos queda la posibilidad de río afuera, buscar profundidades de entre los trece y quince metros para especies como bogas, carpas y algún lindo pati. Hacia la costa con profundidades menores de entre los dos y tres metros tapialados de grandes juncales para probar suerte con especies como tarariras, dorados y surubí que cazan en estas profundidades durante la noche. Armamos entonces nuestros equipos compuestos mayormente por varas de un metro ochenta a dos metros diez, con reeles rotativos, frontales y del tipo huevitos cargados con nylon del 0,40 mm, plomadas de 90 a 110 gramos, brazoladas con anzuelitos corvineros números 2 y 3, los que encarnamos en los distintos equipos con una gran variedad de carnadas las que en una nocturna no pueden faltar. Por nuestra parte contábamos con maíz fermentado, masa, salamín, chorizo colorado, salame, anguilas, tripa de pollo, lombrices entre otras. Con todo listo entonces comenzamos con los primeros intentos y tratando de buscar el pique en las distintas profundidades del majestuoso Paraná Bravo. Sin mucha demora el pique en el sector más profundo se dio para una linda boga que promedió los dos kilos seiscientos de peso, la que tomó el ofrecimiento de salamín en los anzuelos. En uno de los equipos de Jorge el que había arrojado hacia el sector de juncales en busca de alguna tararira, recibió un fuerte pique al que le respondió con un certero golpe de su caña, minutos después de una linda pelea surgió a flor de agua la figura de una morena impresionante de aproximadamente unos ochenta centímetros de largo y de un grosor como hace rato largo no vemos, filmación foto y al agua. Mientras el sol caía el pique no cesaba y se nos daban con los encarnes realizados con lombrices ejemplares de lindos bagres amarillos, blancos y algunos paticitos, los equipos encarnados con maíz y masa seguían ahí sin respuestas, pero por otra parte los que teníamos encarnados con salamín si nos daban las respuestas que esperábamos de algunas lindas bogas. En un momento uno de mis equipos preparado y encarnado con rodajas de águila para buscar tarariras sobre los juncales marcó un pique muy firme, al que también respondí con una firme clavada de caña. Otra vez estábamos en lucha con un pez que no cedía y además de pegar corridas en todos los sentidos pegaba terribles cabezazos, lo que nunca hizo fue saltar fuera del agua como lo haría cualquier tararira. Así de grande fue nuestra sorpresa al ver que lo que surgió del agua fue una excelente boga que una vez a bordo promedió los tres kilos doscientos de peso y que además había tomado el ofrecimiento del encarne de anguila en rodajas. Otra opción más y ya van cuantas en esta temporada, tuvimos días donde la boga solo salió con lombrices, otra con salamín, otra con tripa de pollo, otras con daditos de hígado y esta noche ¿la única opción firme sería el encarne con rodajas de anguilas? Ante la duda probamos con Jorge de encarnar un par de cañas más con rodajas de anguilas y ver qué pasaba. No estábamos equivocados en los equipos donde encarnamos con estas rodajas de anguilas las respuestas de bogas que promediaron de los dos kilos trescientos a los tres fue inmediata, tal es así que por mi parte llegué a tener piques en los cuatro equipos que tenía y uno a uno los fui sacando con capturas de hermosas bogas. En la noche se sumaron a las capturas de especies como armados, porteño y algunas molestas marietas que llegaban haciendo dobletes con pati o bagres de mediano porte, pero nuevamente mi equipo que estaba preparado para la tararira marcó pique y después de unos minutos pude subir a bordo una tararira que promedio el kilo ochocientos de peso, filmación foto y al agua. La noche corría y el pique seguía activo no cortándose en ningún momento, pese a que el viento nos cambió varias veces de cuadrante y en momentos creándonos una marejada importante, por tercera vez mi equipo encarnado y preparado para pescar tarariras me marcaba un pique espectacular sacándome casi la totalidad de nylon del reel huevito que tenía en esa caña. Aquí la cosa se puso fea el pez me daba una pelea impresionante pegando corridas hacia distintos puntos, sacando nylon del cual llegue a quedarme con dos vueltas en el carretel, hasta que por fin pude empezar a traerlo y recuperar nylon, aunque cada tanto el pez reaccionaba e intentaba zafar pegando corridas, finalmente emergió la figura de un hermoso pati el que una vez a bordo y en la balanza acusó cuatro kilos de pura potencia. La jornada continúo hasta el amanecer con piques y capturas de bogas y una hermosa variada en la que se capturaron bagres amarillos y blancos, pati, armados y porteñitos. Pero como cierre de esta nocturna me tocó en suerte registrar en uno de mis equipos una corrida más que importante y otra vez en lucha con el pez, en esta oportunidad se trató de una carpa que promedio los seis kilos de peso. Promediando las seis de la mañana y con todo acomodado y limpio en la lancha, emprendimos el regreso hacia las instalaciones de la guardería del Camping Recreo Keidel, en una navegación más que placentera y con un Paraná Bravo y Guazú esta vez sumamente planchado además con la satisfacción de una nueva nocturna vivida en buena compañía y con buenos piques y capturas. En nuestro programa televisivo Nº 862 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota en compañía del amigo y colaborador Jorge Alberto Robson y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. En esta temporada las bogas siguen firmes por el Bravo y el Guazú



