Breves: Deportivas

MUNDIAL DE HANDBALL Con la victoria del local, Egipto, sobre Chile por 35-29 comenzó ayer el Mundial de Handball 2021 que sufrió dos modificaciones de último momento debido a contagios de coronavirus: las Selecciones de República Checa y Estados Unidos fueron reemplazadas por las de Macedonia y Suiza. La acción continuará hoy con el encuentro restante de la primera fecha de Grupo G, Suecia vs Macedonia, y también con Austria vs Suiza y Noruega vs Francia (ambos del Grupo E), Argelia vs Marruecos y Portugal vs Islandia (Grupo F). El debut de Argentina será mañana viernes frente a la República Democrática de Congo por la primera fecha del Grupo D que también integran Dinamarca y Bahrein. PERDIERON LOS NUGGETS En una nueva jornada de la NBA, los Denver Nuggets, equipo del argentino Facundo Campazzo, cayeron 122 a 116 con los Brooklyn Nets en la noche del martes. El base cordobés anotó 6 puntos (dos triples) y brindó una asistencia en 11 minutos de juego, mientras la figura del ganador fue el alero Kevin Durant, quien terminó con 34 puntos, 13 asistencias y 9 rebotes. Esta noche, los Nuggets volverán a ser locales cuando reciban la visita de Golden State Warriors. DELPO: DURO MOMENTO El tenista Juan Martín Del Potro, quien viene luchando contra una lesión de rodilla en el último tiempo, sufrió esta semana la pérdida de su padre, Daniel, que falleció a los 63 años luego de sufrir una afección cardíaca. "Nos dejaste acá con el corazón roto, pero sabemos que estás descansando en paz como te mereces", escribió Delpo en su cuenta oficial de Instagram. "No sé cómo haré para vivir sin tu presencia, pero seguro aplico todo lo que me enseñaste para nunca bajar los brazos. Te amo pá", finalizó el tandilense en su sentido mensaje. F1: CALENDARIO 2021 La Fórmula 1 anunció su calendario 2021 luego de las modificaciones que tuvo que hacer la categoría por la pandemia de coronavirus. Uno de los detalles más importantes es que se mantendrán las 23 carreras, pero hay cambios como la postergación del Gran Premio de Australia para finales de una temporada que se pondrá en marcha Bahréin entre el 26 y 28 de marzo, una semana más tarde de lo que estaba planeado. Además, las negociaciones con los organizadores del Gran Premio de China continúan para intentar hacer esa carrera más adelante, al tiempo que se confirmó la vuelta de Imola para el 18 de abril.



Breves: Deportivas

14 de Enero de 2021

