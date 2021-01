El Gallo llegará con complicaciones al duelo del domingo frente a Villa Dálmine por la primera ronda de playoffs. El domingo comienzan los playoffs de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. En ese marco, Villa Dálmine estará enfrentando a Deportivo Morón desde las 17.10 horas en cancha de Platense, con arbitraje de Nazareno Arasa. Camino a ese duelo, ayer se conoció una noticia que alteró los planes del Gallito: cinco jugadores del plantel que conducen Sergio Lara y Sebastián Sibelli dieron positivo de coronavirus y no podrán estar presentes en el estadio Ciudad de Vicente López. La situación fue confirmada por la institución a través de sus redes sociales: "En el día de hoy (por ayer) se realizaron los testeos para COVID-19 al plantel, cuerpo técnico y personal auxiliar. Estos arrojaron resultado positivo en los casos de Julio Salvá, Emiliano Mayola, Alan Schonfeld, Facundo Gómez y Agustín Mansilla", se informó a través de la cuenta de Twitter. Se trata de jugadores clave en la formación del conjunto del Oeste: Salvá venía siendo el arquero titular, mientras que Mayola es el capitán del equipo y baluarte de la zaga central, donde Gómez (ex Villa Dálmine) se presentaba como alternativa. En tanto, Alan Schonfeld también fue titular en los últimos dos juegos, dado que estaba ocupando el lugar de Agustín Mansilla, quien tuvo su primer positivo en los días posteriores a la victoria sobre Estudiantes de Buenos Aires, cuando fue titular y marcó el primer gol del partido (el segundo tanto de ese juego lo anotó Schonfeld). Ayer, en un nuevo test, volvió a dar positivo y también quedó marginado para el inicio de los playoffs. En el Violeta, hasta el momento, solo se detectó un caso positivo de coronavirus, ya cuatro semanas atrás. Y de cara al encuentro con Deportivo Morón, el entrenador Felipe De la Riva no podría contar con Juan Ignacio Alvacete (sufrió un esguince de tobillo ante Defensores de Belgrano) y tiene en duda a Lucas Cuevas (por molestias en la rodilla quedó afuera del banco de suplentes ante el Dragón a último momento).

EMILIANO MAYOLA, CAPITÁN DEL GALLITO, ES UNO DE LOS CASOS CONFIRMADOS.



Primera Nacional:

Cinco jugadores de Deportivo Morón dieron positivo de Covid-19

