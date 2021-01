El estadio de Villa Dálmine fue elegido como sede del duelo que protagonizarán Instituto y Defensores de Belgrano el domingo desde las 17.10 horas. Esta designación generó una "profunda preocupación" en La Gloria, que la hizo pública a través de una carta enviada ayer a la AFA en la que explica que la cancha Violeta queda a 80 kilómetros de la sede del Dragón y a "más de 700" de la entidad cordobesa. De esta manera, siempre de acuerdo al descargo que hizo Instituto, no se está cumpliendo lo que marca el reglamento de disputar los partidos de playoffs en "estadio neutral". De hecho, La Gloria remarca que "todos los demás encuentros se realizarán en estadios que resultan equidistantes, siendo éste (Instituto vs Defensores de Belgrano) el único partido con esta evidente desproporción". Por ello, la entidad cordobesa solicitó "una revisión del lugar de disputa" y propuso "algún estadio de la provincia de Santa Fe" como alternativa equidistante para ambos equipos. Incluso, los cordobeses también podrían haber destacado que el Dragón jugó el último domingo en Mitre y Puccini. Sin embargo, todo indica que el reclamo no prosperará y que este domingo, Instituto estará enfrentando a Defensores de Belgrano (cuyo Presidente, Marcelo Achile, es el titular de la Mesa de la divisional) en Campana.



Primera Nacional:

Instituto; malestar por jugar en Campana

