Frenó, resbaló en el agua y cayó de su moto

Ocurrió en Colectora de Panamericana y calle Neuquén. El motociclista debió ser trasladado al Hospital Municipal San José. Un accidente de tránsito ocurrió este jueves en la intersección de colectora sur y calle Neuquén, protagonizado por un trabajador de un supermercado mayorista. Según trascendió, el hombre -que se desplazaba en una moto Beta 110 - quiso frenar ante la maniobra de un Audi A4 delante suyo, pero debido al agua presente en el pavimento perdió el control y cayó de su rodado. Debido al envión que llevaba, la moto terminó impactando en la puerta del acompañante delantero del vehículo de marca alemana, sufriendo importantes roturas. En el lugar trabajaron Policía Local y Same, que trasladó al motociclista al Hospital Municipal San José. En principio, sus heridas no revestían mayor consideración. Comerciantes de la zona aprovecharon la presencia de La Auténtica Defensa en el lugar para reclamar sobre la acumulación de agua en la esquina de colectora Sur y calle Neuquén. Señalaron que hace unos días una motociclista embarazada perdió el equilibrio y también terminó sobre la carpeta asfáltica.

#QuejaVecinal charco de agua permanente sobre Colectora Sur y Neuquén, hace años que se viene haciendo el reclamo, el agua que sale de barrio romano pasa sobre Colectora, aunque arreglaron la calle el agua rompe todo, incluso el pavimento, el verdín provocó varios accidentes pic.twitter.com/oznQAOitER — Daniel Trila (@dantrila) January 15, 2021 #Dato choque en Colectora y Neuquén a causa del permanente charco. El conductor de la Beta 110 frenó, derrapó y cayó de la moto que se estrelló contra un Audi A4 que ingresaba a la playa de la maderera. El joven fue trasladado por SAME. PL 502 zona 8 señalizó el lugar pic.twitter.com/YXJfDUOgqq — Daniel Trila (@dantrila) January 14, 2021

