Abella recibió a una vecina que impulsa un proyecto solidario para pacientes de quimioterapia

El Intendente se reunió con Mariana Quinteros, quien impulsa a nivel local la red solidaria de "cascos fríos", la cual permite a los pacientes oncológicos realizar el tratamiento de quimioterapia sin tener que afrontar el trauma que genera la caída del cabello. El intendente Sebastián Abella se reunió con la referente local del grupo solidario "Quimio con pelo", Mariana Quinteros, que busca ayudar a quienes deben realizar un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y no perder el cabello. Acompañado por la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, el jefe comunal se interiorizó sobre la red solidaria que impulsa Quinteros luego de atravesar un tratamiento de quimioterapia y el sufrimiento que le provocó la caída del pelo. Se trata de la utilización de cascos elaborados con geles azules congelados, encintados, para que cubra todo el cuero cabelludo. Lo que esto permite es congelar los folículos pilosos, por lo que la medicación de la quimioterapia no llegaría a éstos, y de esta manera se evita la caída del cabello. Los cascos no se venden, sino que se entregan a través de una cadena solidaria, en la cual cada uno lo usa para su quimio y posteriormente los devuelve. "Es una cadena solidaria: los prestamos, los utilizan y los devuelven para que otra persona los pueda usar", remarcó Quinteros, quien además explicó que "para poder utilizarlos, se necesita contar con la autorización del médico que indica el tratamiento. Y es fundamental utilizarlos desde el primer ciclo de quimioterapia". Y agregó: "Es un proyecto solidario compuesto por un grupo grande de vecinas de Campana, que de manera solidaria y desinteresada, buscan ayudar en un camino difícil como es el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer". "Creemos que la esperanza y la posibilidad de usar los cascos ayuda a enfrentar el tratamiento de una mejor manera", concluyó Quinteros. El Intendente se mostró conmovido por la iniciativa y agradeció a Quinteros su compromiso y voluntad de tender una mano para acompañar a quienes están atravesando su misma situación al tiempo que se puso a disposición para colaborar en su difusión. Quienes quieran contactarse con el grupo solidario podrán hacerlo a través de su instagram @Quimioconpelocz ó bien llamando al teléfono 03489-541948.

