P U B L I C



EMBARGADOS El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de los bienes de la familia del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman y de su asesor informático Diego Lagomarsino. La medida fue dictada por el magistrado en diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal le ordenara acelerar el curso de la investigación sobre la causa de lavado de dinero que se abrió poco después de que Nisman fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. Un mes después de la muerte del fiscal, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares y su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, le acercó a la Justicia la información que dio lugar al inicio de la causa por lavado de dinero. TENDENCIA A LA BAJA El dólar blue retomó la tendencia a la baja y cotizó a $159 en la city, mientras el Banco Central adquirió unos US$ 100 millones. El dólar paralelo cedió $1 en las "cuevas" porteñas tras subir el día anterior. En tanto, la autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con un saldo favorable en su intervención diaria. Fuentes del sistema financiero indicaron que el Banco Central compró unos US$ 100 millones, con lo que a lo largo del mes ya embolsó más de u$s 420 millones para fortalecer reservas internacionales. DETENIDO EN RÍO El golfista cordobés Ángel "Pato" Cabrera, quien fue denunciado por una ex pareja por violencia de género, fue detenido en la ciudad brasileña de Río de Janeiro a raíz del pedido de captura internacional que pesaba sobre él desde agosto del año pasado. El deportista argentino fue arrestado por la Policía de Brasil, por lo que deberá ser extraditado a la Argentina para afrontar el juicio por dos causas acumuladas, una de ellas por "lesiones leves calificadas y amenazas", de 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018. En diciembre de 2016, Cabrera, de 51 años, había sido denunciado por insultar y golpear a una joven que era su ex pareja, en una serie de incidentes ocurridos en la localidad de Villa Allende.



Breves: Noticias de Actualidad

15 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar