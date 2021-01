Efemérides del día de la fecha, 15 de Enero

"EL MILAGRO DEL RÍO HUDSON" Ocurrió en el año 2009 cuando el Airbus A320 amerizóen las gélidas aguas del Río Hudson de Nueva York. Piloteado por Chesley "Sully" Sullenberger, el avión despegó del aeropuerto de La Guardia (Nueva York) a las 15.34 horas con destino a Carolina del Norte; unos segundos después del despegue, una bandada de gansos canadienses impactó contra el mismo destruyendo sus motores y dejándolo sin propulsión. Ante esto, "Sully" y su copiloto Jeff Skiles declararon la emergencia a la torre de Control de La Guardia para intentar regresar o aterrizar en el Aeropuerto de Teterboro. No obstante, como estaba perdiendo altura a una gran velocidad, el piloto no tuvo otra alternativa más que amerizar en el río. Esta decisión salvó la vida de 155 personas y provocó que Sullenberger fuera condecorado con la Master´s Medal of Air Pilots and Air Navigators: "yo me daba cuenta de lo que estaba pensando. Sabía que sería la peor situación de emergencia de mi vida. Pero al mismo tiempo nunca pensé que moriría aquel día". FALLECE JEANETTE CAMPBELL Jeanette Campbell nació el 8 de marzo del año 1916 en San Juan de Luz, Francia. Criada en el barrio de Belgrano, Campbell empezó a nadar a los 6 años en la pileta del Belgrano Athletic Club. Influenciada por su hermana Dorothy, futura campeona argentina en los 100 metros, convirtió a la natación en el centro de su vida. En el año 1929 comenzó a nadar en Ferro Carril Oeste y, tres años después, se consagró campeona argentina de los 100 metros libre. En el año 1935, tuvo una destacada actuación en el Sudamericano de Río de Janeiro al triunfar en los 100 metros y establecer un nuevo récord (1 minuto y 8 segundos), en los 400 metros (batió el record subcontinental con un tiempo de 5 minutos, 47 segundos y 8 centésimas) y en la posta 4x100 junto a Alicia Laviaguerre, Celia Milberg y Úrsula Frick. En el año 1936 se convirtió en la primera mujer en integrar la delegación argentina que partió a Berlín para participar en los Juegos Olímpicos. Durante el viaje, en el barco Cap Ancona, entrenó en la diminuta pileta del mismo: "nadaba con una cuerda de goma atada al cuerpo y con el otro extremo sujeto al borde de la pileta. Me lanzaba hacia adelante y al sentir el empujoncito, mi entrenador (Juan Carlos Borrás) me tiraba para atrás." En la capital alemana, Campbell se colgó la medalla de plata tras quedar detrás de la holandesa HendrikaMastenbroek por apenas 5 centésimas; así, marcó un hito en el deporte argentino. Dos años después, la nadadora ganó cuatro medallas de oro en los Sudamericanos de Lima al arribar primera en los 100 metros libre, los 400 metros libre, los 100 metros de espalda y la posta 4x100 junto a UrsulaFrick, Dora Rhodius y Susana Mitchell. A lo largo de su carrera ganó 13 títulos nacionales, 12 sudamericanos y estableció 12 plusmarcas continentales. Falleció en el año 2003 en Buenos Aires. SE LANZA "WHEN I WAS YOUR MAN" Un día como hoy en el año 2013, Bruno Mars lanzaba el sencillo "When I was your man". Perteneciente al álbum "Unorthodox Jukebox" (2012) y compuesta por el cantante estadounidense junto a Andrew Wyatt, Philip Lawrence y Ari Levine, la canción es acerca de una ruptura amorosa y el arrepentimiento de haber dejado ir a esa persona: "esta canción habla sobre una mujer especial que dejé escapar una vez. Es la canción en la que soy más vulnerable".



Efemérides del día de la fecha, 15 de Enero

