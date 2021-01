Constanza Toledo volvió a competir en Kart Plus, el pasado 27 de diciembre, en el Kartódromo Internacional de Zárate. Y tras revertir problemas con el motor, terminó 3ª en su segunda carrera en la divisional Junior. Para entender la pasión de Constanza Toledo por el automovilismo se debe comenzar por el árbol genealógico, el cual presenta una familia muy tuerca, empezando por su abuelo, el reconocido Antonio Toledo. El popular "Colibrí" corrió en el TC Regional y en el recordado TC del Oeste. Luego hay que pasar también por su tío Damián, quien hoy corre en la categoría ALMA, mientras que su padre Gabriel supo ser acompañante del abuelo Antonio y ahora se encuentra trabajando en impulsores de karting y mantenimiento de chasis. En este contexto familiar se entiende claramente por qué Constanza también desembarcó en la alta competencia y la pasión con la que se muestra arriba del karting en la categoría Kart Plus, donde ha demostrado ser una chica en pleno crecimiento Kart Plus fue una de las pocas categorías en poder comenzar su campeonato en los primeros días de marzo del año pasado. En esa ocasión, Constanza Toledo fue 2ª en su primera carrera dentro de la categoría Junior. Sin embargo, luego vendría lo que nadie esperaba: una pandemia que paralizó al país por largos meses. Durante el tiempo sin actividad en pista, la piloto de nuestra ciudad se dedicó a entrenar con su simulador hasta que, pasada la mitad del 2020, los kartódromos fueron habilitados para realizar pruebas. Entonces, Constanza pudo volver a subirse a su karting. Por ello llegó con grandes expectativas a la segunda fecha del campeonato Kart Plus, que recién pudo realizarse el último domingo de diciembre. La jornada comenzó complicada para Coni, quien no pudo ser parte del único entrenamiento y, al momento de clasificar, padeció problemas en el motor y se ubicó en el 4º puesto. Finalmente se decidió cambiar de impulsor y la integrante del Ibarra Competición largó última, pero pudo avanzar nuevamente hasta la 4ª colocación. Sin embargo, para la final nuevamente se apostó al cambio de motor y Toledo debió ensayar una nueva remontada. Y a pesar de entrar en trompo, se recuperó y vio la bandera a cuadros en el 4º lugar, aunque minutos después subiría al tercer escalón del podio por la descalificación de uno los rivales. "El 2020 fue complicado, pero dentro de todo yo pude seguir con el deporte que amo. La pasamos bastante bien y quisiera agradecer al equipo Ibarra Competición, a Sebastián Orio por el motor, a mi papá y mi mamá que se trabajaron todo para estar donde estoy ahora y a todos los que estuvieron presentes haciéndome el aguante, ya sea adentro del kartódromo como fuera de él", comentó Toledo, quien se ubica segunda en el campeonato con 28 puntos.

CONSTANZA Y SU PADRE GABRIEL, EN LA PREVIA A UNA CARRERA.



Karting:

Una chica en pleno crecimiento

