Breves: Deportivas

DEBUTAN LOS GLADIADORES

La Selección Masculina de Handball debutará hoy en el Mundial de Handbal "Egipto 2021": por la primera fecha de Grupo D se medirá frente a la República Democrática de Congo desde las 14.00 (transmite DeporTV). El otro partido de la zona será Dinamarca vs Bahrein. Además, este viernes también se presentarán: Alemania vs Uruguay y Hungría vs Cabo Verde por el Grupo A; España vs Brasil y Polonia vs Túnez por el Grupo B; y Qatar vs Angola y Croacia vs Japón por el Grupo C. Ayer jueves jugaron: Francia 28-24 Noruega y Suiza 28-25 Austria por el Grupo E; Portugal 25-23 Islandia y Marruecos 23-24 Algeria por el Grupo F; Suecia 32-30 Macedonia por el Grupo G; y Bielorrusia 32-32 Rusia y Eslovenia 51-29 Corea del Sur por el Grupo H. El miércoles, el certamen se abrió con la victoria del local, Egipto, 35-29 sobre Chile por el Grupo G.

HARDEN, A LOS NETS

En el marco de una mega-operación que involucró a cuatro equipos de la NBA, James Harden dejó finalmente Houston Rockets (ya había manifestado su intención de marcharse) y se convirtió en nuevo jugador de los Brooklyn Nets, donde se reencontrará con el alero Kevin Durant (fueron compañeros en Oklahoma) y podría conformar un nuevo "Big 3" si es que reaparece el díscolo Kyrie Irving (se ha ausentado de las actividades de la franquicia en los últimos días). En esta operación, los Rockets reciben a Victor Oladipo (de Indiana Pacers), Dante Exum (de Cleveland Cavaliers) y Rodions Kurucs (de Brooklyn), además de diferentes picks de primera y segunda ronda de futuros Draft. Por su parte, Indiana se queda con Caris LeVert (desde los Nets), mientras Cleveland suma a Jarrett Allen y Taurean Prince (desde los Nets).

MURRAY POSITIVO

El tenista escocés Andy Murray dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado, esperando poder viajar a Australia con el tiempo necesario para ser parte del primer Grand Slam del año. En cambio, el estadounidense John Isner desestimó su participación debido a la estricta "cuarentena" de 14 días que se debe cumplir al arribar al país oceánico. Una situación que también motivó la baja de Roger Federer del Abierto de Australia.