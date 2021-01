CENTRAL FINALISTA En el cierre de la Zona Complementación A de la Copa Diego Maradona, Defensa y Justicia igualó 4-4 como local con Aldosivi de Mar del Plata y, así, no pudo darle alcance a Rosario Central, que este sábado disputará el Repechaje frente a Vélez Sarsfield (ganador de la Zona Complementación B) por un lugar en la final que definirá un boleto a la Copa Sudamericana 2022 frente al perdedor de Boca Juniors vs Banfield, que definirán el título el domingo en el Estadio Bicentenario de San Juan. PASÓ COLÓN Con un gol de Rodrigo Aliendro, Colón de Santa Fe derrotó ayer 1-0 a Cipolletti de Río Negro y avanzó a la segunda ronda de la Copa Argentina, instancia en la que será rival de Argentinos Juniors. RACING TIENE DT Luego de asunción de Rubén Capria como nuevo mánager, Racing Club avanzó en la búsqueda del reemplazante de Sebastián Beccacece y ayer acordó la contratación de Juan Antonio Pizzi, quien tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino después de sus pasos por San Lorenzo, Colón y Rosario Central. Además, también dirigió a Universidad Católica de Chile y las Selecciones de Chile y Arabia Saudita. INDEPENDIENTE NO Tras la salida de Lucas Pusineri, el Rojo baraja diferentes alternativas para la conducción técnica: entre otros, suenan Diego Dabove (exArgentinos, quien parece más cerca de San Lorenzo), Pablo Lavallén (cuyo nombre trascendió ayer) y Hernán Crespo (en plena competencia con Defensa y Justicia). SE DEFINE UN ASCENSO Desde las 17.00 horas, hoy se definirá el primer ascenso a la Primera B Metropolitana: se enfrentarán Cañuelas (campeón del Torneo Apertura) y Real Pilar (ganador de la Zona Campeonato del Torneo de Transición). El encuentro será transmitido por DeporTV. REAL, SIN FINAL Real Madrid perdió ayer 2-1 frente a Athletic Bilbao (doblete de Raúl García) y se quedó afuera de la Supercopa de España. El conjunto vasco se medirá en la definición frente a Barcelona en un partido que se disputará el domingo en La Cartuja de Sevilla. La presencia del rosarino Lionel Messi está en duda por una molestia muscular. CLÁSICO ROMANO Hoy, en el inicio de la 18ª fecha de la Serie A de Italia, se disputará una nueva edición del clásico romano: Lazio (8º con 28 puntos) recibirá a Roma (3º con 34) desde las 16.45 horas (transmite ESPN). El líder del certamen es Milan (40 unidades). MÁS ACCIÓN EUROPEA En Alemania, Bayern Leverkusen visitará hoy a Union Berlin con la posibilidad de quedar a un punto del líder Bayern Munich en el inicio de la 16ª fecha de la Bundesliga. Mientras en Francia, Monaco visitará a Montpellier en la apertura de la 20ª fecha de la Ligue 1. Finalmente, por la Premier League, Arsenal igualó 0-0 como local frente a Crystal Palace y se mantuvo en el 11º puesto.



Breves: Fútbol

15 de Enero de 2021

