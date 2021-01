Rally Dakar: Benavides se coronó en Motos; y Andújar, en Cuatriciclos

El campanense Devesa asistió nuevamente a Pablo Copetti, quien fue 3º en Cuatriciclos. Edición histórica para Argentina: el salteño Benavides se convirtió en el primer sudamericano en conquistar su especialidad, mientras el piloto de Lobos, Andújar, selló el séptimo título para nuestro país en Quads. Por su parte, Peterhansel logró su 14º triunfo en el Dakar. La edición 2021 del Rally Dakar, que se desarrolló íntegramente en Arabia Saudita, quedará en la historia para el deporte motor de nuestro país, con dos compatriotas en lo más alto del podio: el salteño Kevin Benavides se consagró en Motos y el representante de Lobos y Boca Juniors, Manuel Andújar, lo hizo en Cuatriciclos. Lo de Benavides (Honda) es superlativo. Porque conquistó la categoría más riesgosa de este Rally Dakar y porque, en su sexta participación, se convirtió en el primer sudamericano en coronarse en Motos. Cinco años atrás, en su primera participación en esta prueba extrema, había sido el primer argentino en ganar una etapa en la especialidad. "Quería hacer historia, quería dejar el nombre en lo más alto del Dakar. Como sudamericano también es un orgullo y un honor. Era mi sueño y lo logré", señaló el salteño entre lágrimas luego de culminar segundo en la última etapa que ganó su compañero de equipo, el estadounidense Ricky Brabec, quien en la General quedó como escolta del argentino, a 4m56s de distancia. El podio lo completó el británico Sam Sunderland (KTM). A su vez, Benavides, que había sido 2º en 2018, explicó cuál fue la clave de su triunfo: "Creo que lo más importante es poder llevar una cierta tranquilidad, confiar en uno mismo. Y navegar bien fue la clave, sobre todo en esta edición que, sin dudas, y no porque lo haya ganado yo, fue la más difícil desde la navegación. Fue una locura día a día como cambió todo". Por su parte, Andújar le dio a Argentina su séptimo título en Cuatriciclos luego de los triunfos de Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), Alejandro Patronelli (2011 y 2012) y Nicolás Cavigliasso (2019). El piloto de Lobos y representante de Boca Juniors terminó segundo en la última etapa (unió las ciudades de Yanbu y Jeddah) y, de esa manera, se quedó con el primer puesto de la General con una ventaja de más de 25 minutos sobre el chileno Giovanni Enrico. Podio campanense: Devesa asistió a Pablo Copetti En tanto, el podio en Cuatriciclos lo completó otro argentino, Pablo Copetti, quien contó con la asistencia del equipo del campanense Carlos Devesa. El piloto cordobés ganó la última etapa (logró tres victorias parciales en esta edición) y terminó a 3 horas de distancia del ganador en el clasificador acumulado. Además, Copetti protagonizó ayer una de las grandes imágenes que dejó este Dakar, cuando esperó la llegada de Andújar para estrecharlo en un emotivo abrazo. "Esto es fruto de mucho tiempo y mucho laburo. Fue durísimo y estoy muy emocionado, porque es mi cuarto Dakar. Poder llevarse la victoria para Lobos me deja sin palabras", manifestó Andújar tras culminar la prueba. Y sobre sus sensaciones en esta última etapa, en la que largó con margen por la ventaja que tenía sobre el chileno Enrico, señaló: "En lo único que pensé era en ganar. Venía pensando en mi familia, mis amigos, en todo el apoyo que siempre me brindaron y que lo tenía que hacer por ellos". En tanto, el francés Stephane Peterhansel (Mini) recuperó su corona y logró su 14º título en el Rally Dakar: seis en Motos y, ahora, ocho en Autos. Además, con este triunfo, se subió a lo más alto del podio en tres continentes diferentes: África, América y, ahora, Asia. Su escolta en la General resultó el qatarí Nasser Al-Attiyah (a 14m51s) y el podio lo completó el español Carlos Sainz (a 1h01m57s), ganador de la edición 2020 y quien ayer fue el más rápido de la última etapa de una edición que, más allá del nuevo logro de "Monsieur Dakar", quedará en la historia para nuestro país por las victorias de Benavides y Andújar.



EL EQUIPO DE CARLOS DEVESA ASISTIÓ NUEVAMENTE A PABLO COPETTI, QUIEN FUE 3º EN CUATRICICLOS (FOTO ARCHIVO).





EL FESTEJO DE KEVIN BENAVIDES AL CULMINAR AYER LA 12ª ETAPA DE ESTE RALLY DAKAR 2021.





MANUEL ANDÚJAR Y SU DESAHOGO TRAS EL TRIUNFO. ES EL CUARTO ARGENTINO EN GANAR EN CUATRICICLOS.



Rally Dakar: Benavides se coronó en Motos; y Andújar, en Cuatriciclos

