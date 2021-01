Coronavirus: en once días se triplicaron los casos activos en Campana

Ayer se informaron 45 nuevos positivos y ahora son 468 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. A nivel nacional se reportaron 12.332 nuevos contagios y otras 103 muertes. El repunte de los positivos de coronavirus en la ciudad se sigue manifestando en los números que se van configurando con cada parte diario. Ayer, la Secretaría de Salud municipal informó 45 nuevos contagios y, de esa manera, Campana alcanzó los 4.810 casos totales. De esa cifra, 468 se encuentran activos. Así, la cantidad de vecinos que cursa la enfermedad se triplicó en apenas once días: el pasado lunes 4, los casos activos eran 155. Desde entonces, la ciudad ha promediado 42 positivos por día, registrando un "pico" de 100 el último martes. Además, con los 45 nuevos infectados que fueron confirmados ayer, la actual semana acumula ahora 269 casos y se cerrará con el reporte de este sábado. Hasta el momento, solo tres semanas han superado los 300 contagios (fueron consecutivas: ocurrió entre el 28 de septiembre y el 18 de octubre). Mientras tanto, la media mensual de casos en enero se ubica ahora 33,5, al tiempo que el promedio de los últimos siete días quedó en 41,9. El parte de la Secretaría de Salud municipal de este viernes no informó nuevas altas médicas ni nuevas muertes, por lo que el cuadro de situación local quedó conformado por 4.810 casos totales que se dividen en 468 que se encuentran activos, 4.221 que se han recuperado y 121 que han fallecido. REPORTE PROVINCIAL Por su parte, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presenta a Campana con 5.124 casos totales (314 más que los indicados a nivel local) y 122 fallecidos (+1) desde que comenzó la pandemia. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó 36 nuevos positivos (10 de ellos, correspondientes a Lima) y, de esa manera, llegó a 4.074 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 409 se encuentran activos. Por su parte, Exaltación de la Cruz notificó 14 nuevos contagios y alcanzó los 1.219 casos totales (82 se encuentran activos). En tanto, Escobar no había actualizado su reporte a última hora de ayer, mientras que Pilar registró 151 nuevos positivos y una nueva muerte, por lo que su cuadro de situación presenta 16.865 casos totales que se dividen en 1.670 activos, 14.865 recuperados y 330 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 12.332 nuevos positivos en el país, que ahora acumula 1.783.047 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 175.857 se encuentran activos (244 menos que los señalados en el anterior reporte). Además, la cartera sanitaria indicó 103 nuevas muertes, por lo que el total de víctimas fatales en esta pandemia en el país ascendió a 45.227. De los 12.332 nuevos contagios, 4.742 fueron notificados por la provincia de Buenos Aires (38%) y 1.306 por la Ciudad de Buenos Aires (11%). Así, entre ambos territorios siguen acumulando casi la mitad del total nacional. En el resto del país, la provincia de Santa Fe indicó 1.488 nuevos positivos, mientras Córdoba reportó 649. Por encima del medio millar de casos también estuvieron Entre Ríos (537) y Neuquén (515). A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que 3.578 pacientes que contrajeron coronavirus se encuentran internados en terapia intensiva (-56 respecto al jueves), al tiempo que la ocupación de camas críticas, independientemente de la dolencia que lo amerite, se encuentra en el 53,7% a nivel nacional y en el 58,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

AYER, A NIVEL NACIONAL, DESCENDIERON TANTO LOS CASOS ACTIVOS COMO LOS PACIENTES COVID INTERNADOS EN UTI.





Coronavirus: en once días se triplicaron los casos activos en Campana

