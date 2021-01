Aseguran que Atucha quiere controlar las redes sociales de sus empleados

P U B L I C



El Sindicato Luz y Fuerza de Zárate denunció un supuesto procedimiento administrativo de la empresa que pretende determinar cómo sus colaboradores deben usar sus cuentas de redes sociales o entrar en contacto con los medios. Los colaboradores de Atucha deberían prestar más atención a los contenidos e interacción que tienen en sus cuentas de redes sociales. Eso es lo que estaría advirtiendo la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), concesionaria de la central atómica, en un supuesto procedimiento administrativo divulgado por el Sindicato Luz y Fuerza de Zárate y que desató una polémica que en pocas horas llegó a los medios nacionales. Luz y Fuerza, entidad que reúne a los trabajadores bajo convenio de la central, denunció esta semana "el avance sobre las libertades individuales y constitucionales de los trabajadores" de NASA, expresando su repudio a un procedimiento que "pretende monitorear las redes sociales" del personal para "aplicarle sanciones" a quienes expresen "comentarios en sus cuentas personales". "Se trata de una definición inconstitucional, arbitraria, persecutoria e improcedente", sostuvo el gremio en un comunicado. El procedimiento apuntado fue difundido por el propio gremio, lleva como título "Buenas prácticas para el uso de redes sociales y medios de comunicación digitales" y si bien en algunos puntos aclara que sus definiciones son en relación al uso de "la información de la empresa", en otros parece entrar en conflicto con libertades civiles elementales. En el texto de la normativa se señala que su objetivo es "establecer una guía que describa la participación responsable de los empleados de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en el uso personal de sus redes sociales y/o medios de comunicación digital y tradicional con relación a la información de la empresa" para "proteger la reputación de la misma". Aclara están alcanzados "todos los empleados de Nucleoeléctrica Argentina S.A. que utilicen redes sociales y/o participen o sean contactados por medios de comunicación digitales o tradicionales con relación a la información de la empresa". Sin embargo, más adelante establece que si una persona "se identifica como empleado de Nucleoeléctrica Argentina S.A.", así solo sea en su información de perfil, "debe utilizar un lenguaje cuidado, y mantener una actitud de respeto sobre temas delicados o sensibles socialmente, no participar en pleitos, no realizar comentarios racistas, insultos personales, ni tener conductas que no serían aceptables en su lugar de trabajo". El Sindicato consideró que este procedimiento "vulnera derechos personalísimos" que hacen a la "intimidad" y que "despliega un acto extralimitado del poder de organización y dirección empresaria, con la finalidad de ejercer disciplinamiento y un pensamiento único". "Está claro que el objetivo es controlar el comportamiento de todo el personal por fuera de su ámbito de trabajo, determinando qué deben decir y/o hacer en sus redes sociales que son de uso personal, a riesgo de imponérsele sanciones", sostuvo Luz y Fuerza Zárate. "Es fundamental -añadió el gremio- comprender que la empresa se encuentra vedada de regular la conducta, el comportamiento del personal en sus ámbitos que no sean los laborales. Por lo tanto, todas las opiniones personales, ideológicas, gremiales, políticas de los trabajadores/as son ajenas a su ámbito de juzgamiento, so pena de incurrir en conductas discriminatorias vedadas también por la legislación vigente".

Aseguran que Atucha quiere controlar las redes sociales de sus empleados

