Esto no es una queja. Esto es un PEDIDO. Pido que se exija a los jóvenes que usen barbijo. Ellos son los que ya están participando en grupos de amigos y por lo tanto son los que deben seguir cuidando a las personas mayores o de riesgo, las mujeres embarazadas y las que tienen alguna patología, lo que sea. Pero ellos, andan por las calles impunemente, sin barbijo, fumando o sentados en bares o cervecerías bien juntos, lejos de conservar la distancia social.... ¿A qué estamos jugando?.... ¿Qué edad tienen la mayoría de los muertos? Son personas de más de 70 años. Estos jóvenes que ignoran, voluntariamente, que la pandemia aún no pasó y que la vacuna todavía no es un hecho real, deben haber tenido un abuelo, un tío, abuelo, un vecino adulto mayor y no recuerdan que son los más vulnerables. Por eso pido a las autoridades municipales que arbitren los medios para que haya control por las calles (policía, gendarmería o agentes municipales autorizados y con instructivo adecuado) y los concienticen (por no decir obliguen) para que sigan protegiendo a los que con mucho temor transitamos por este momento tan complicado pero con la esperanza de salir airosos y felices. Liliana Baldini DNI 5430063





Correo de Lectores:

¿A qué estamos jugando?...

Por Liliana Baldini

