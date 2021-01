La inflación de diciembre fue del 4% y en 2020 acumuló 36,1%

Según el INDEC, el promedio anual estuvo levemente por encima de lo que había pronosticado el Ministerio de Economía y muy por debajo del último año de gestión macrista. La inflación fue del 4% en diciembre mientras que durante el 2020 acumuló un alza del 36,1%, levemente por encima de lo estimado por el Ministerio de Economía, que había pronosticado 35%. Diciembre, se convirtió así en el mes con mayor alza de precios del 2020. Economía destacó que el costo de vida cayó 17,7 puntos respecto del 2019. Los rubros que más subieron en diciembre fueron salud y recreación y cultura, con el 5,2% cada uno, y transporte, con el 4,9%. La carne -con subas del 28,5% en el asado, el 20% en la nalga 19,3% en el cuadril y 15,3% en la paleta-, fue uno de los alimentos que más subió durante diciembre. También hubo fuertes alzas del 64,7% en el caso del zapallo anco y del 22,15% en la naranja. En cambio, bienes y servicios varios solo subieron 1,7%, y educación y comunicación no mostraron cambios en el último mes del año anterior. En el caso de la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, el alza fue del 3%. Incidió la suba en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, producto del pago del bono no remunerativo a encargados de edificios -particularmente en la región GBA-, mientras que en la división Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,4%) influyó el incremento en servicios domésticos y para el hogar. Al explicar los aumentos de diciembre, Economía señaló que "se explica por factores estacionales" y lo adjudicó a la suba en los pasajes de larga distancia y aéreos y al aumento estacional del consumo de carnes, cuotas de prepagas y suba en los precios de restaurantes y hoteles". El Palacio de Hacienda consideró que esos aumentos representan una "dinámica coyuntural, no una cuestión macro".



