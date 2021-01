Raúl Chuliver participó del Encuentro Internacional de Investigación de la guitarra

De manera online el concertista de nuestra ciudad sigue difundiendo sus conocimientos. El próximo mes participará de un Simposio de Danzas Nativas. En el inicio de este nuevo año, el guitarrista, compositor y folklorista Raúl Chuliver, debía de viajar al vecino país de Chile, pero como sabemos, debido a esta pandemia del COVID19, todas las actividades folklóricas y guitarristicas se realizan vía online a través de distintas plataformas. En este mes de enero de 2021 tuvo lugar el Encuentro Internacional de Investigación en torno a la Guitarra, en modalidad virtual, actividad organizada por el Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con el patrocinio de la Dirección de Vinculación con el Medio y en colaboración con el Festival Internacional de Guitarra Clásica de Santiago de Chile (FIGS). El guitarrista local Raúl Chuliver fue invitado a participar del mismo, como en el año 2019, donde investigadores, musicólogos, intérpretes, profesores y estudiantes de guitarra, de Chile, Perú, Brasil, Colombia, España, Venezuela, Turquía, formaron parte de este encuentro, presentando sus propuestas de exposición sobre las líneas temáticas de docencia, historia, repertorio e interpretación. "Lamentablemente no se puede viajar. En el 2019 fue un éxito, que se desarrolló en el Centro Cultural Matta. Este fue un encuentro muy importante y muy exitoso de gran nivel" recuerda Chuliver y agrega "esta pandemia ha perjudicado a todo el mundo en todo sentido, económico, y cultural. Esperemos que esto mejore pronto y que los políticos se pongan de acuerdo de una vez por todas y trabajen juntos, en serio, para mejorar el país". El concertista adelantó que en el mes de febrero, vía online, participará de un Simposio de Danzas Nativas. "Estoy preparando vía Youtube, - donde he subido varias obras en 2020, - un minirecital en homenaje al centenario del nacimiento de Jaime Davalos, y en estos días pasados me hicieron una entrevista desde Colombia, y también estoy trabajando en mis paginas Folkloreyturismocultu-ral.blogspot.com" detalla. El académico del Departamento de Música de la UMCE, Pablo Soto encabezó esta actividad. "La iniciativa del encuentro surge a partir de la necesidad de generar un espacio de encuentro en el cual diferentes personas puedan compartir y conocer diferentes trabajos y experiencias investigativas relacionadas con la guitarra. La idea de este espacio es que sea abierto a investigadores, guitarristas, profesores y estudiantes. En ese sentido, dentro de la convocatoria para presentar ponencias tenemos diferentes líneas, en el entendido de que la experiencia investigativa también surge no sólo desde la teoría, sino que también desde la práctica", explicó el concertista e investigador, quien destacó que se trata de un acontecimiento inédito al estar dedicado exclusivamente a la guitarra, siendo un gran atractivo para la comunidad nacional e internacional, lo cual podría permitir nuevas instancias y colaboraciones con el fin de expandir y consolidar este espacio. Este tan delicado instrumento como es la guitarra fue en este encuentro la protagonista, a través de sus destacados artistas. Finalizando Raúl asegura "contar con este espacio es una gran oportunidad para que los estudiantes puedan conocer y relacionarse con investigadores y artistas que están generando conocimiento sobre la guitarra. De igual forma, para los/as académicos/as es una gran instancia para poder exponer y compartir sus trabajos y generar vínculos y redes con otros/as investigadores/as y guitarristas". Este encuentro posiciona fuertemente a la Universidad y al Departamento de Música en el medio musical nacional e internacional. El encuentro contó con varios inscriptos, de diferentes países de América Latina y Europa.



Raúl Chuliver participó del Encuentro Internacional de Investigación de la guitarra

