Raúl Berra

Nombre real: Stampone, Antonio Atilio - Pianista, arreglador, director y compositor (1 de Julio de 1926 -). Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Con él es posible rememorar climas propuestos por los más grandes creadores del tango que lo antecedieron. A veces es Carlos Di Sarli, otras veces Julio De Caro y Osvaldo Fresedo. Como pianista y arreglador, tuvo la influencia de sus contemporáneos Horacio Salgán y, fundamentalmente, de Astor Piazzolla, con quien actuó como pianista en la orquesta de 1946. Comenzó estudiando piano en San Cristóbal, su barrio. Más tarde, Carlos García lo lleva a su maestro, quien también lo era de Salgán, el profesor Pedro Rubione. Su hermano mayor, Giuseppe, más conocido como Pepe El Tano Tanguero, tocaba el bandoneón y tenía un conjunto con el cual mantenía a su familia. Allí tuvo su primer contacto con el público. Tiempo más tarde, pasa a la orquesta de Roberto Dimas que actuaba en el Café Marzotto de la calle Corrientes. Era apenas un adolescente que iba al colegio nacional. Nos cuenta Nélida Rouchetto: "Que en una oportunidad pasó por el café Pedro Maffia, quien después de escucharlo le pidió a su padre que dejara al chico trabajar en su cabaret Tibidabo. Don Antonio, el padre, lo pensó un rato y le contestó: -´Mirá Pedrito, lo dejo con una sola condición: que en cuanto termine de trabajar, vos mismo lo pongas en el tranvía 16 para que se vaya derechito a casa. Atilio es un buen chico y no quiero que viva el ambiente del cabaret.´ Tiempo más tarde Atilio le dedica a su padre el tango ´Viejo gringo´, como un homenaje a su cariño". (Revista Los grandes del tango, año 1, nº 54, noviembre 1991, página 12). Luego pasa a integrar la orquesta de Roberto Rufino, que dirigía Alberto Cámara. Tenía apenas 19 años y era todo un profesional. A raíz de sus actuaciones, en 1946, conoce a Astor Piazzolla, quien estaba armando su orquesta, que pasa a integrar hasta su disolución en el año 1948. Continúa sus estudios de música clásica y su perfeccionamiento en armonía y composición. Participó en la orquesta de Mariano Mores en dos comedias musicales y, en 1949, pasa al conjunto de Juan Carlos Cobián. En el año 1950, el gobierno del General Perón le otorga una beca para estudiar en el conservatorio Santa Cecilia de Roma, con el maestro Carlos Zecchi. Luego de un tiempo, es tentado por sus amigos Julián Plaza y Alfredo Marcucci para hacer una gira por el mundo, abandona el conservatorio y, durante dos años, recorre Egipto, Líbano, Siria, Turquía y Europa. En 1952, regresa a Buenos Aires y forma la orquesta Stampone-Federico, con la cual graban un disco para el sello TK, con los temas: "Criolla linda", de Vicente Gorrese, Bernardo Germino y Luis Rubistein y "Tierrita", de Agustín Bardi y Jesús Fernández Blanco, con la voz de Antonio Rodríguez Lesende. Al tiempo, el bandoneonista Leopoldo Federico es contratado para dirigir la orquesta de Radio Belgrano y entonces Atilio puede cumplir con el sueño de la orquesta propia. Con ella graba dos 78 rpm, uno en 1955, con los temas "El Marne" de Eduardo Arolas y su tango "Afiches" con letra de Homero Expósito y con la voz de Héctor Petray. Al año siguiente: "Nueve puntos", de Francisco Canaro y "Confesión", de Enrique Santos Discépolo y Luis César Amadori, con el mismo cantante. Nuevamente es convocado por Piazzolla, esta vez para integrar el Octeto Buenos Aires. Graban dos discos de larga duración, el primero de los cuales Tango Progresivo, del sello Allegro, es muy difícil de conseguir porque su edición fue muy mala y fue retirado de la venta. En 1958, desligado ya del Octeto, la orquesta Atilio Stampone graba su primer disco larga duración que fue editado en los Estados Unidos. Donde se destacan "El once (A divertirse)", de Osvaldo Fresedo, "La rayuela", de Julio De Caro, "Cabulero", de Leopoldo Federico, y "Sensiblero", de Julián Plaza. En el año 1959, ingresa al sello Microfón, donde graba un 45 rpm doble, con el cantor Ricardo Ruiz y dos temas instrumentales. Con esta empresa discográfica se mantiene vinculado hasta la actualidad, grabando más de diez discos de larga duración. También, colaborando con la empresa, acompañó a cantantes melódicos y participó con el conjunto evocativo de tangos Palais de Glace. Para el cine musicalizó las películas dirigidas por Leopoldo Torre Nilson: Un guapo del 900 y La mano en la trampa. En 1964, inaugura su local nocturno Caño 14, ya mítico en la historia del tango, siendo sus socios: el ex futbolista Rinaldo Martino y el actor Pedro Aleandro. En esos años tan difíciles para el tango, Caño 14 significó un lugar trascendente para los amantes del género. Por allí pasaron las más importantes figuras. Nos dice Nélida Rouchetto: "Allí, Atilio, tuvo la posibilidad cierta de hacer escuchar sus concepciones musicales y canalizar la obsesión de buscar y encontrar su propio lenguaje", y agrega, "rompiendo con la estructura rígida de tocar, sorprendiendo con sus solos y con las cuerdas, diciéndole adiós, definitivamente, a la música bailable que le impedía volar". (Revista Los grandes del tango, año 1, nº 54, noviembre 1991, página 28). En agosto de 1972, graba su disco titulado Concepto, que es sin duda la mejor obra del artista. El disco empieza con un coro majestuoso para continuar con los acordes vibrantes de "Responso", en donde se destaca la belleza de su arreglo y el melancólico bandoneón de Osvaldo Montes. Lo continúa un "Orgullo criollo" con un clima barroco intercalado con el ritmo de un tango sumamente expresivo, revolucionario y bello. Los músicos que integraron su orquesta en ese disco fueron: Eduardo Walczak y Tito Besprovan (violines), Abraham Selenson (viola), Enrique Lannoo (cello), Osvaldo Montes (bandoneón), Rubén Ruiz (guitarra) y Omar Murtagh (bajo). En su obra de compositor se destacan: "Afiches", "Con pan y cebolla", "De Homero a Homero", "Desencanto" (todos con letras de Homero Expósito), "Aguatero", "Cadícamo", letra de Enrique Bugatti, "Ciudadano", "Concer-tango", "El Nino", "El Tapir", "Fiesta de mi ciudad", milonga con letra de Andrés Lizárraga, "Fiesta y milonga", milonga con letra de Eladia Blázquez, "Impar", "Mi amigo Cholo", letra de Albino Gómez, "Mocosa" letra de Andrés Lizárraga, "Para violín y piano", "Romance de tango" y "Un guapo del 900". Datos extraídos de Todo Tango.

