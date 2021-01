Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Caminante del Cielo es energía de exploración, de búsqueda. Es poder ver las alternativas que se nos presentan después de haber encontrado el camino a seguir. DÍA 175 DEL AÑO TORMENTA. DÍA 7 - SILIO DE LA LUNA RESONANTE DEL MONO DEL 10/1 AL 6/2. 7MO DÍA DE LA SEMANA ROJA. "Me inspiro en la conciencia lumínica para ofrecer mi servicio sincero". SILIO - CHAKRA CORAZÓN - DESCARGA. "El conocimiento inicia la visión". Kin 33 - Caminante del Cielo 7, guiado por la Serpiente. La Resonancia con nuestro par. Se replica mi Energía en un semejante, el Caminante nos predispone a estar en el camino de la búsqueda, de ir viendo por donde seguir, como seguir, con quien seguir, Explorando lo que nos hace bien, encontrando el equilibrio justo entre lo que adorna nuestras vidas desde afuera con lo que la hace interesante desde adentro. La materia y el espíritu en justo equilibrio para encontrar un par que lo replique y lo amplifique de la misma forma, y con ese par generar una armonía. Esta vibración nos garantiza un cambio de energía, siendo observadores sociales, interesándonos en las vivencias de nuestro circulo. Nos dispone a sabernos escuchar, a escucharnos como sociedad a partir de la observación de la misma. Frecuencia de la búsqueda espiritual, las verdades que nos ayudan a trascender. Día para buscar con quien vibramos en armonía, con quien se replica y se amplifica nuestra Energía, quien potencia nuestras capacidades, quien nos engrandece, quien está a la altura de nuestras circunstancias. Ojo con las dispersiones, las frivolidades extremas, los excesos de materialismo y las relaciones por conveniencia. Día de movimiento, excelente para viajar, viajes largos, cortos, viajes astrales, también para salir a caminar, correr, explorar. Día dinámico. Hoy se nos presentan las alternativas que antes no podíamos ver y ahora con un cambio de conciencia se presentan delante de nuestros ojos. Día de renovación planetaria y personal. El caminante intermediario de bajar las energías positivas para cada situación como médium de mensajes trascendentes. AS SALAMU ALEYKUM - saludo árabe que significa LA PAZ ESTE SOBRE VOSOTROS- al que se responde WA ALEYKUMUS SALAM y sobre vosotros la paz. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Caminante del Cielo 7 - Energía 16/01/2021 - Onda Encantada de la Mano

Por Alejandra Dip

