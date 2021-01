Efemérides del día de la fecha, 16 de Enero

DÍA INTERNACIONAL DE "THE BEATLES" Establecido por los fanáticos de la aclamada banda británica, en este día se conmemora la inauguración de "TheCavern",club en el que "The Beatles" debutó y conoció a su manager Brian Epstein, en el año 1957. El mismo fue creado por Alan Sytner con el objetivo de difundir la música jazz y estaba inspirado en el club de jazz francés "Le Caveau de la Huchette" ubicado en París. El mismo año en el que abrió, la banda de John Lennon, "TheQuarrymen", tocó en el lugar y, al año siguiente, Paul McCartney se sumó a la misma. En el año 1960 Ringo Starr se presentó en aquel escenario con "Storm and TheHurricanes." Al año siguiente, "The Beatles" se presentaron por primera vez; en ese entonces, estaba integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best. Tras la partida de estosdos últimos músicos, en el año 1962, Starr completó la banda que tocó por última vez en "TheCavern" en el año 1963 haciendo un total de 292 presentaciones. Por el mítico club pasaron "The Rolling Stones", "The Who", "Queen", "The Kinks" y Elton John, entre otros. Sin embargo, hay fans que no están de acuerdo con esta fecha y consideran que esta efeméride se celebra el 6 de julio por ser el día en el que John Lennon conoció a Paul McCartneyen la Iglesia St. Peters en el año 1957. Otros piensan que se debe festejar el 10 de julio porque en aquella jornada del año 1964, "The Beatles" regresaron a Inglaterra, triunfantes de la gira por Estados Unidos, para el estreno de su película "A HardDay´sNight". JUAN MANUEL FANGIO GANA EL GRAN PREMIO DE BUENOS AIRES DE FÓRMULA 1 Sucedió en el año 1955, en el entonces Autódromo Municipal 17 de Octubre (actual Autódromo Óscar y Juan Gálvez), cuando Juan Manuel Fangio superó al infernal calor y atravesó la meta primero. La temperatura rozaba los 40º grados indicando que las 96 vueltas serían una tortura para los pilotos que miraban con atención la bandera a cuadros. A bordo del Mercedes W196, Fangio se mostró impasible y concentrado lo que le permitió dominar la delantera con facilidad. Pero, en la segunda vuelta, el italiano Alberto Ascari (al volante del Lancia D50) lo superó junto a su compatriota José Froilán González (Ferrari 625) dejándolo tercero; por otra parte, en esa vuelta, Karl Kling (Mercedes W196) y Jean Behra (Maserati 250F) tuvieron un accidente que, más adelante, perjudicó a Ascari. Hasta la vuelta 22, Lancia y Ferrari lucharon por el liderazgo, sin embargo, en la misma el piloto italiano "pisó" una mancha de aceite producto del accidente que lo hizo chocar contra las vallas del circuito. El calor era tan intenso que muchos pilotos no tuvieron otra alternativa que ceder el volante a su compañero. Muchos recurrieron a esto, sin embargo, Fangio fue inflexible:"entonces sentí que Neubauer me decía que si estaba muy fatigado, le diera el auto a Stirling Moss ¿Cómo iba a dárselo? Tenía la victoria al alcance de la mano. Y un poco soñando y otro mucho sufriendo, completé la distancia y gané aquella carrera". "HAVE YOU EVER?" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1999, el sencillo "HaveYouEver?" de Brandy destronaba a "I´myourangel" de R. Kelly y CélineDion del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "Never S-A-Y Never" (1998) y compuesta por la exitosa compositora Diane Warren, esta fue la segunda canción de la cantante estadounidense en llegar a lo más alto del "Billboard": "mi voz no estaba tan desarrollada como ahora y la canción requería lo que los productores llaman ´notas de dinero´, o sea la clase de interpretación que hace que consigas un número uno en las listas de popularidad. Estaba realmente nerviosa, pero todo el trabajo fue estupendo".





Efemérides del día de la fecha, 16 de Enero

