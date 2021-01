Breves: Deportivas

FINAL COMPLEMENTACIÓN Desde las 22.10, en el estadio Bicentenario de San Juan, Vélez Sarsfield y Rosario Central se miden en la final de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona. El ganador de este encuentro disputará un boleto a la Copa Sudamericana 2022 frente al perdedor de la Final de la Fase Campeonato que se jugará mañana domingo entre Boca Juniors y Banfield. POR LA FINAL Defensa y Justicia tendrá hoy la posibilidad de alcanzar su primera final continental cuando enfrente a Coquimbo Unido de Chile en el partido revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana. En la ida igualaron 0-0, por lo que el Halcón necesita el triunfo para avanzar directamente a la definición, instancia en la que ya espera Lanús (eliminó a Vélez Sarsfield en la otra semifinal). POCHETTINO POSITIVO Después de consagrarse en la Supercopa de Francia en su tercer partido al frente del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino dio positivo de coronavirus. Por esa razón hoy no estará en el banco de suplentes cuando PSG visite a Angers por la 20ª fecha de la Ligue 1 (17.00, ESPN). La jornada comenzó ayer con victoria de Monaco, 3-2 como visitante a Montpellier. GOLEÓ LAZIO En el arranque de la 18ª fecha de la Seria A, Lazio venció 3-0 a Roma en el clásico de la capital italiana. Hoy continúa la programación con Bologna vs Hellas Verona, Torino vs Spezia y Sampdoria vs Udinese. PREMIER LEAGUE Hoy se pone en marcha la 19ª fecha con cinco partidos: Wolverhampton vs West Bromwich, Leeds United vs Brighton (12.00, ESPN), West Ham vs Burnely, Fulham vs Chelsea y Leicester City vs Southampton. BUNDESLIGA Bayern Leverkusen perdió 1-0 con Union Berlin en el inicio de la 16ª fecha y no pudo descontarle puntos al líder Bayern Munich (mañana recibe a Friburgo). Hoy, Leipzig tendrá la oportunidad de llegar a la cima cuando visite a Wolfsburgo. CON EL PIE DERECHO La Selección Masculina de Handball comenzó su participación en el Mundial de Egipto 2021 con victoria: superó 28-22 a la República Democrática de Congo. Sin embargo, el debut le costó a Los Gladiadores, que al término del primer tiempo perdían 14-13. La historia comenzó a revertirse en el comienzo del complemento, a partir de las atajadas de Juan Bar (MVP del partido) y los ataques rápidos que pudo ensayar el equipo nacional liderado por Diego "Chino" Simonet. El próximo compromiso de Argentina será el domingo, cuando enfrente a Bahrein, que ayer perdió 34-20 con Dinamarca en el otro partido de la primera fecha del Grupo D. Los demás resultados de este viernes fueron: Alemania 43-14 Uruguay y Hungría 34-27 Cabo Verde por el Grupo A; España 29-29 Brasil y Polonia 30-28 Túnez por el Grupo B; Croacia 29-29 Japón y Qatar 30-25 Angola por el Grupo C. NBA: GANÓ DENVER En una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets superó 114 a 104 a Golden State Warriors y mejoró su récord a 6-6 en la temporada. El cordobés Facundo Campazzo sumó 3 puntos y una asistencia en 12 minutos para el ganador, que tuvo como gran figura al serbio Nikola Jokic, quien aportó 23 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. El próximo encuentro de los Nuggets será el domingo frente a Utah Jazz.



Breves: Deportivas

16 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar