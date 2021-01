Empató sin goles ante Real Pilar y por primera vez jugará en la tercera categoría. Hoy se define el primer ascenso a la Primera C entre Liniers y Claypole. El coronarse en el Torneo Apertura antes de la explosión de la pandemia de coronavirus le dio a Cañuelas una ventaja que ayer supo aprovechar: como local, en su estadio Jorge Arín, le alcanzó el empate sin goles frente a Real Pilar (ganador de la Zona Campeonato del Torneo de Transición de la Primera C) para celebrar el ascenso a la Primera B Metropolitana. De esta manera, el Tambero consiguió el tercer ascenso de su historia y por primera vez estará jugando en la tercera categoría del fútbol argentino. Los anteriores habían sido a la Primera C, en 1996 y 2014. Por su parte, Real Pilar (que ascendió a la Primera C en 2019) tendrá una segunda oportunidad en el Reducido, con la ventaja de iniciar su participación en semifinales, una vez que se resuelva la primera fase (este domingo concluirán las dos zonas Reválida y se conocerá el cuadro). PRIMERA D Esta tarde se definirá el primer ascenso a la Primera C: desde las 17.10 horas se enfrentarán Liniers (campeón del Apertura) y Claypole (ganador de la Zona Campeonato del Torneo de Transición) en el estadio Juan Antonio Arias. La dinámica será la misma: el empate beneficia a La Topadora de General Villegas. En tanto, el Reducido de la categoría comenzará el lunes con los duelos: Sportivo Barracas ve Centro Español, Atlas vs Defensores de Cambaceres y Deportivo Paraguayo vs Lugano. Los tres ganadores y el perdedor de la final por el primer ascenso disputarán las semifinales.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DE CAÑUELAS, QUE JUGARÁ POR PRIMERA VEZ EN LA PRIMERA B METRO.



Cañuelas ascendió a la Primera B Metro

