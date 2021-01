Terminó en el 10º puesto de la Clase 3 de ALMA y ya se prepara para la próxima temporada.

Oriundo de Dolores, pero vecino de Lima, Gastón Brown es uno de los pilotos de la zona que está compitiendo la Clase 3 de ALMA. Después de un 2020 atípico, terminó el campeonato en el 10º puesto y ahora se está preparando para la primera fecha de la temporada 2021 que comenzará el 6 de marzo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

"El auto está en el taller de Mariano Novoa, donde se hace el chasis y tengo los impulsores que me atiende Fabián Carranza. Comencé con la idea de poder correr y hacer todo lo que se pueda realizar con el Fiat Uno en la Clase 3. Estoy contento porque se cerró el año de manera positiva: quedé con el 10, que me dejó conforme", explica Gastón.

-¿Cómo tomaste el nuevo calendario que ya se dio a conocer?

-Bien, es un poco lo que esperábamos. Seguimos corriendo en La Plata y en el Gálvez, con todo lo que representa para cualquier piloto. Y también correremos en mi ciudad Dolores, en un fin de semana en el que se harán dos fechas (15 de agosto). Eso me pone muy contento, porque nosotros somos una familia que iba a todas las carreras y ahora no se puede. Por eso, ir a casa me va permitir que al menos vayan los míos, je… Y bueno, se suman Gualeguaychú (10 de octubre) y Concepción del Uruguay (9 de mayo), dos que quería conocer.

-La gente de la zona no te conoce mucho ni sabe tanto de tu vida en automovilismo, pero tenés tu historia.

-Claro, porque soy de Dolores. Allí corrí varios años en la categoría monomarca del Salado. Fueron mis primeros pasos como piloto, donde fui tomando experiencia. Ahí armábamos con un amigo el auto y lo corríamos entre los dos. La pasábamos muy bien en un momento del automovilismo en la que todo era distinto y también era más accesible armar un auto de estas características, dado que se hacía en el taller, algo poco fácil de realizar ahora, una situación que, además, también lo hace más caro.

-¿En Dolores hay antecedentes de los Brown en el automovilismo?

-Mi padre corrió en el Turismo Carretera en los años 68, 69 y 70 con un Torino. El viejo tenía la suyo, jaja… Ojalá fuera igual. Él sí que manejaba bien de verdad: con su amigo Laborito hacían de las suyas. Muchos lo recuerdan porque en una carrera llevó de acompañante a Amadeo Carrizo, que en aquel momento era el arquero de River. En un momento, Berta le hacía el motor. Sin dudas, el viejo jugó en primera en este deporte.

-¿Y qué te dejó ese andar de tu papá en el automovilismo?

-Fue todo para mí desde chico. Tuve esta posibilidad de poder disfrutar todo lo que te entrega este deporte. Además, por aquellos tiempos se mostraban muy compañeros los pilotos, había otra manera de vivir esta pasión. Yo veía que el viejo tenía mucha afinidad con los demás y los otros pilotos también se prestaban elementos. Era muy lindo y quizás ahora se hizo más profesional, más comercial.

-¿Y cómo llegás vos a este presente, acá en la zona?

-Siempre digo que la vida te termina poniendo en algún lugar. Yo llegué con mi empresa a trabajar en la central nuclear para realizar un trabajo y me quedé acá. Y uno siempre busca encontrar dónde poder canalizar esta pasión que todos tenemos y la verdad es que en Campana encontré un museo hermoso. Conocí el primer automóvil argentino y me pegó mucho: fue estar en la historia viviente de ese auto que me atrapó. Cuando voy a mi ciudad siempre cuento acerca del auto y ya hubo algunos que se llegaron para verlo. Después, como debía ser, en un momento decidí armar un auto para darme esta posibilidad de correr. Me acuerdo que quería armar un auto y Titi Rodríguez me presento a Juan Sbarra, que me dio la posibilidad de hacer esto. Siempre tengo muy en claro lo que Juan me ayudó. Me preguntó si quería correr y después me dijo "ahí tenés el auto, llévalo". Y me lo presto. Esos gestos son difíciles de olvidar y no son fáciles de encontrar en este deporte.

-Este presente te tiene como representante de Lima, que curiosamente no tiene a ningún otro en la categoría ALMA en la que venís corriendo.

-Sí, es verdad, pero quiero aclarar que no soy de acá, porque en una nota me pusieron como representante de Lima y cuando la leyeron en Dolores casi me matan, no me querían dejar entrar a la ciudad, jajaja… También digo que acá en Lima donde vivo ahora me tratan muy bien, estoy muy compenetrado con los pilotos de esta localidad como Yamil Bottani, que viene corriendo en el TC Regional, y disfruto mi amistad con Daniel Berra y Lauro Guidi, que en lo personal me dio una mano.

-¿Por qué en ALMA y por qué en la Clase 3?

-Creo que se dio así y a mí me gustó. La vi competitiva y me pareció ideal para lo que pretendía. Venimos de resultados dispares, pero creo que siempre fuimos de menor a mayor.

-Siempre has estado bien acompañado en los boxes, algo que se cortó por la pandemia.

-Sí, como te decía antes: me sigue la familia, los amigos de Dolores, que cuando corremos en La Plata no faltan nunca. Esa es la otra parte del automovilismo que disfruto mucho. Lástima que en 2020 no lo pudimos disfrutar.

-¿A quiénes se les agradece este sueño de poder correr?

-La verdad es que hay mucha gente para agradecer. En esto siempre encontrás a amigos que te ayudan y a mi familia, que me banca esta hermosa pasión de correr.