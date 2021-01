» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine enfrenta esta tarde a Deportivo Morón en el inicio de los playoffs







El encuentro se disputará desde las 17.10 en cancha de Platense y el ganador avanzará a la segunda ronda. De la Riva dispondrías tres cambios respecto a la última presentación. En el Gallo, cinco jugadores son baja por positivo de coronavirus. Ayer se cerró la primera parte del Torneo de Transición de la Primera Nacional con el ascenso de Sarmiento de Junín a la Liga Profesional. Y hoy estará comenzando la segunda etapa del certamen, que definirá el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En esa pelea estará Villa Dálmine, cuyo primer escollo será Deportivo Morón El encuentro, de eliminación directa (en caso de empate habrá penales), se disputará desde las 17.10 horas en el estadio Ciudad de Vicente López, cancha de Platense y escenario "neutral" elegido para este partido que, además, tendrá arbitraje de Nazareno Arasa. Será un duelo entre dos equipos que, hasta el momento, no han mostrado las credenciales necesarias como para ser considerados candidatos al ascenso: tanto el Violeta como el Gallo cosecharon una victoria, tres empates y tres derrotas en las siete presentaciones que completaron durante la Fase Campeonato. Y lo hicieron de la misma manera: empates en las primeras dos fechas; derrotas en las siguientes dos; única victoria en la quinta; igualdad en la sexta; y caída en la séptima y última jornada. Los dirigidos por Felipe De la Riva mejoraron con el cambio de esquema: el 5-3-1-1 le sentó mejor al equipo, que mostró mayor solidez gracias a la tarea del tridente Recalde-Nelle-Tello en el centro del campo. Sin embargo, todavía no ha podido corregir deficiencias en el juego aéreo defensivo y tampoco ha encontrado contundencia en ofensiva (apenas convirtió 5 goles en el certamen y en ningún encuentro marcó por duplicado). Para el cotejo de esta tarde, el uruguayo realizaría tres modificaciones respecto a la última presentación frente a Defensores de Belgrano y, entonces, Villa Dálmine formaría con Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano García, Maximiliano Pollacchi; Facundo Lando, Lautaro Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Valentín Umeres y Catriel Sánchez. Así, en el banco de suplentes quedarían: Lucas Bruera, Francisco Manenti, Franco Marchetti, Tomás Garro, Franco Costantino, Enzo Fernández y Sergio Sosa. Por su parte, Morón llega con complicaciones propias de la pandemia: cinco jugadores dieron positivo de coronavirus esta semana y se perderán el partido de esta tarde. Se trata del arquero Julio Salvá; los defensores centrales Facundo Gómez y Emiliano Mayola; y los mediocampistas Agustín Mansilla y Alan Schonfeld. Además, el también marcador central Matías Cortave rescindió esta semana su contrato para seguir su carrera en Macará de Ecuador. Ante esta situación, la dupla técnica conformada por Sergio Lara y Sebastián Sibelli convocó a 20 futbolistas para el duelo de hoy. Pero los once titulares serían: Matías Mansilla; Cristian Broggi, Mariano Bracamonte, Leonel Bontempo, Nicolás Martínez; Dylan Glaby, Cristian Lillo, Enzo Galeano, Luciano Guaycochea; Alan Salvador y Guillermo Villalba.

FACUNDO RIZZI VOLVERÁ A LA TITULARIDAD TRAS PERDERSE EL ÚLTIMO PARTIDO POR UNA SOBRECARGA MUSCULAR.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 38. En los 37 partidos anteriores, Villa Dálmine obtuvo 15 victoria y Deportivo Morón, 12. Empataron en 10 ocasiones. El Violeta convirtió 57 goles, mientras el Gallito marcó 48. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 20 veces: Villa Dálmine ganó 11 (33 goles) y Deportivo Morón ganó 5 (21 goles). Empataron en 4 oportunidades. COMO LOCAL MORON. Jugaron 17 veces: el Gallito ganó 7 (27 goles) y el Violeta, 4 (24 goles). Igualaron 6 encuentros. LA ÚLTIMA VEZ. El sábado 13 de octubre de 2018, por la 5ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, igualaron 1-1 en Campana (Maximiliano Paredes marcó en contra para Villa Dálmine, mientras Facundo Pumpido anotó el gol de Morón). LA ÚLTIMA VICTORIA VIOLETA. El domingo 22 de abril de 2018, por la 24ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Villa Dálmine se impuso 3-0 con goles de Jorge Córdoba, Marcos Rivadero y Federico Jourdan (penal). LA ÚLTIMA VEZ EN MORÓN. El viernes 6 de septiembre de 2013, por la 6ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, el Gallo se impuso 2-1 como local con tantos de Gerardo Martínez y Mariano Martínez (Raúl "Dudy" Pérez marcó el empate transitorio para el Violeta). APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 3 partidos sin perder ante Morón, con 2 victorias y un empate. MÁXIMOS GOLEADORES: Jorge Omar Pietroni, Pedro Galván y Damián Salvatierra le anotaron 4 veces cada uno a Deportivo Morón; en tanto, Miguel Ángel Rodríguez también marcó 4 goles para el Gallito. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA ULTIMA VICTORIA VISITANTE El martes 12 de febrero de 2013, por la 25ª fecha de la Primera B Metropolitana 2012/13, Villa Dálmine se impuso 1-0 en el "viejo" Francisco Urbano. La síntesis fue la siguiente: DEPORTIVO MORÓN (0): Alejandro Migliardi; Osvaldo Vila (Alejandro Espinoza), Cristian González, Ariel Otermín, Lucas Rodríguez Pagano; Martín Cabrera, Lionel Coudannes, Dante Zuñiga; Mariano Martínez (Armando Lezcano), Damián Akerman, Ramón Ábila. DT: Salvador Daniele. SUPLENTES: Diego Ezquerra, Gonzalo Juárez, Juan Martín Cadelago, Martín Granero y Mariano Messera. VILLA DÁLMINE (1): Agustín Gómez; Juan Ferreira, Nelson González, Ezequiel Fernández, Federico Gásperi; Gastón Sánchez, Horacio Falcón, Renso Pérez; Esteban González (Héctor Arrigo), Raúl Pérez (Diego Grecco); Damián Salvatierra (Cristian Taborda). DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Emmanuel Coesta, Juan Celaya, Maximiliano Badell y Mariano Gorosito. GOL: ST 16m Damián Salvatierra (VD). CANCHA: Deportivo Morón. ÁRBITRO: Ángel Bracco. ASCENDIÓ SARMIENTO Después de años de quedar a las puertas de regresar a la máxima categoría tras el descenso sufrido en 2017, Sarmiento de Junín se tomó revancha ayer: se impuso 4-3 en la definición por penales ante Estudiantes de Río Cuarto después de igualar 1-1 en el tiempo regular. Es el tercer ascenso del Verde a Primera División luego de los obtenidos en 1980 y 2014. El encuentro se disputó en cancha de Unión de Santa Fe, donde el elenco cordobés dominó claramente en la primera mitad y se adelantó en el marcador con gol de Bruno Sepúlveda a los 21 minutos. Sin embargo, desaprovechó oportunidades para estirar la ventaja y lo Claudio Pombo se lo hizo pagar a los 39. En el complemento no se sacaron diferencias y así llegaron a los penales. Comenzó mejor Estudiantes (Jonathan Torres elevó su remate en el inicio de la serie), pero en el tercer turno falló su arquero, Luis Ardente, y en la última ejecución, Sepúlveda no pudo con Manuel Vicentini y, entonces, Sarmiento se quedó con el primer boleto a la Liga Profesional. En la lucha por el segundo ascenso hoy se disputarán los ocho cruces de primera ronda de los playoffs. Además de Villa Dálmine vs Deportivo Morón también jugarán: Defensores de Belgrano vs Instituto (17.10, en Villa Dálmine), Atlanta vs San Martín de Tucumán (17.10, en Estudiantes de Río Cuarto), Gimnasia de Mendoza vs Ferro Carril Oeste (17.10, en Instituto), Estudiantes de Buenos Aires vs Barracas Central (19.15, en Argentinos Jrs), Tigre vs San Martín de San Juan (19.15, en Estudiantes BA), Deportivo Riestra vs Temperley (20.00, en Lanús) y Agropecuario vs Quilmes (21.10, en Atlanta).

