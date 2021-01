» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

La Municipalidad de Campana no brindó parte diario ayer







De acuerdo al reporte provincial, la ciudad habría sumado 28 nuevos positivos. La Secretaría de Salud municipal no brindó ayer su habitual parte diario de coronavirus, por lo que el balance semanal quedó incompleto. Sin embargo, aunque no siempre son coincidentes, la cifra de nuevos positivos en la ciudad puede estimarse en base a la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que ayer presentaba a Campana con 28 nuevos contagios. En base a este estimado, nuestra ciudad habría alcanzado los 4.838 casos totales desde que comenzó la pandemia. Y de esa cifra, 496 se encontrarían activos (vecinos que se encuentran cursando la enfermedad). Mientras tanto, siguiendo esos 28 nuevos positivos, la semana en el distrito se habría cerrado con 297 casos acumulados: un 43% más que en la semana anterior. Además, los 297 contagios transforman a esta semana en la cuarta con mayor cantidad acumulada desde que comenzó la pandemia. Al mismo tiempo, el promedio de casos en los últimos 7 días volvió a alcanzar el máximo de este año: 42,4 por día. Mientras la media mensual se ubica en 33,1 positivos por jornada. Más allá de los contagios, el reporte provincial también presentaba ayer a Campana con un total de 122 fallecidos; es decir, uno más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal en su último parte del viernes. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 28 nuevos contagios de coronavirus (5 corresponden a Lima) y su total acumulado trepó a 4.102 desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 429 casos se encuentran activos. Al mismo tiempo, el parte diario informó que otros 343 "sospechosos" se encuentran pendientes de resultado. Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló 50 nuevos positivos, 50 altas médicas y una muerte. Así, el distrito superó los 11 mil casos (11.044) y, ahora, presenta 1.451 casos activos. En tanto, Exaltación de la Cruz reportó 3 nuevos positivos y llegó a 1.222 casos totales. De esa cifra, 79 se encuentran activos, al tiempo que 18 análisis realizados en el municipio están pendientes de resultado. Finalmente, en Pilar se registraron 66 nuevos contagios y se confirmaron 111 altas médicas. Así, el Municipio acumula 16.931 casos totales que se dividen en 1.496 que se encuentran activos, 15.105 que se han recuperado y 330 que han fallecido. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 8.932 positivos de coronavirus en el país, que ahora acumula 1.791.979 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 173.580 se encuentran activos (2.277 menos respecto al reporte del viernes). En tanto, el promedio de los últimos siete días se ubicó ayer en 11.081 casos por jornada. Además, la cartera sanitaria también indicó 68 nuevas muertes, por lo que el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia ascendió a 45.295 (el promedio de muertes informadas en los últimos siete días quedó ayer en 126 por jornada). En cuanto a los nuevos contagios, la provincia de Buenos Aires indicó 3.531, mientras la Ciudad de Buenos Aires sumó 1.144. De esta manera, entre ambos territorios reunieron más de la mitad del total nacional (el 53%). Los números del resto del país siguen siendo liderados por la provincia de Santa Fe, que ayer registró 1.078 positivos. Por su parte, Córdoba notificó 536 y Entre Ríos, otros 314. A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que 3.578 pacientes que contrajeron coronavirus se encuentran internados en terapia intensiva (no hubo variación respecto al viernes), al tiempo que la ocupación de camas críticas, independientemente de la dolencia que lo amerite, se encuentra en el 54% a nivel nacional y en el 59% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).





Coronavirus:

La Municipalidad de Campana no brindó parte diario ayer

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar