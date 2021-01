» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna: "Campana necesita un nuevo plan de desarrollo estratégico"







Así se manifestó el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna quien junto a Carlos Castillo del MRP cuestionaron la falta de planificación por parte del Municipio lo que causó anegamientos e inundaciones en las últimas grandes lluvias en lugares donde antes no sucedía, y aseguraron que "no solo tenemos que debatir los parámetros generales del desarrollo sino que fundamentalmente tenemos que planificar de manera colectiva cuales son las prioridades en materia de obra pública que el Municipio tiene que afrontar". El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna junto a Carlos Castillo del MRP, se manifestaron en relación a las dificultades que generaron las últimas lluvias en la ciudad con anegamientos que perjudicaron a vecinos de distintas zonas de Campana. En relación a ello Alejo Sarna señaló que "en los últimos años la ciudad ha crecido exponencialmente y para que lo siga haciendo de manera ordenada, es necesario poder discutir cómo queremos que la ciudad se desarrolle y es muy importante hacerlo en el marco de la participación ciudadana, en el marco de la participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad como lo son sociedades intermedias, clubes, organizaciones, todo tipo de instituciones y vecinos y vecinas. En ese contexto no solo tenemos que debatir los parámetros generales del desarrollo sino que fundamentalmente tenemos que planificar de manera colectiva cuales son las prioridades en materia de obra pública que el Municipio tiene que afrontar. Por eso decimos que Campana necesita un nuevo plan de desarrollo estratégico que atienda las necesidades estructurales del distrito en base a los nuevos desafíos. "Una muestra de la importancia de elaborar un nuevo plan de desarrollo estratégico fueron la dificultades que se generaron en torno a las últimas tormentas y fuertes lluvias que generan anegamientos e inundaciones donde antes no sucedían. Esto habla de la falta de planificación y previsión por parte del Municipio a la hora de generar las inversiones en obra pública". Por su parte, Carlos Castillo agregó que "en las últimas grandes lluvias vimos como nuestra ciudad ha quedado desactualizada en materia de obras para afrontar los desafíos que tenemos por delante y que están relacionados con el cambio climático y el aumento de tormentas tanto en cantidad como también en su intensidad. Estamos de acuerdo en la inversión en obras de embellecimiento y esparcimiento, pero de lo que no estamos de acuerdo es que se hagan en detrimento de las obras fundamentalmente necesarias para la ciudad que eviten anegamientos e inundaciones en las viviendas de los campanenses. Se pueden seguir los dos caminos, los de la estética y el esparcimiento de la mano de obras de desagües y escurrimiento". Para finalizar, Sarna y Castillo aseguraron que "tenemos que seguir el camino de la participación ciudadana y de la escucha. Campana tiene por delante el desafío brindarle a las y los campanenses la posibilidad de vivir mejor antes nuevas realidades y circunstancias que nos exigen decisiones y transformaciones estructurales".



Anegamientos en barrio San Felipe en la última gran lluvia.



