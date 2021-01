» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Jubilaciones y Pensiones y la trituradora llamada inflación

Por Dr. Mariano D. Raineri











Mariano D. Raineri

Se agotaron los discursos y los relatos. Los defensores de la nueva fórmula de variación de las Jubilaciones, Pensiones y demás beneficios de ANSeS, quedaron atrapados en las defectuosas redes de sus débiles argumentos. "Los jubilados este año le han ganado a la inflación y eso es una buena noticia", decía alegre y festiva Fernanda Raverta, actual titular Anses, cuando todos los índices, indicadores y fórmulas mostraban lo contrario. Y hoy, confirmado el 4% de inflación para el mes de diciembre de 2020, dichas palabras resultan ser aún más desafortunadas. La inflación 2020 resultó ser del 36,1%, dejando así sin ningún argumento válido el ajuste unilateral, arbitrario e ilegal que debieron soportar los beneficiarios de Anses el año pasado. Los defensores del ajuste, y de la nueva fórmula quedaron vacíos. Es que al ser la inflación de 36,1% siquiera los HABERES MÍNIMOS le ganaron a la inflación, dado que recibieron un aumento anual del 35,3%, (0,8% abajo) (mientras que el resto de los llegaron a perder capacidad adquisitiva hasta en un 18% dado que, si se aplicaba la fórmula vigente en 2020, el aumento para TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, hubiese rondado el 42% anual). Lamentablemente un tema tan delicado cayó en un pozo de fanatismos irreconciliables, olvidando lo fundamental, que son los beneficiarios y el impacto de las variaciones mensuales sobre ellos. Los defensores de lo indefendible se quedaron sin argumentos técnicos jurídicos, y sólo quedaron las descalificaciones como defensas de sus actos Ahora confirmado que no hubo franja que NO PIERDA CAPACIDAD ADQUISITIVA, ósea mantenerse a valores constantes; TODOS LAMENTABLEMENTE PERDIERON la OPORTUNIDAD de lograr un MAYOR BIENESTAR y MEJOR CALIDAD DE VIDA, al ceder obligatoriamente entre un 8% y un 18% que por ley le correspondía Y TODOS perdieron contra la INFLACIÓN. Por lo que la conclusión numérica nos dice que todos perdieron o cedieron algo. Recordemos que la nueva fórmula quitó el factor inflación como uno de los parámetros de actualización, bajo la premisa que no era necesario y que era mejor incluir a la recaudación fiscal en su reemplazo, haciendo a los jubilados socio del Estado y culpables en los aumentos impositivos. Y esto recién empieza, porque ya en lo que va del mes de enero del 2021, gran parte de los productos que impactan en la canasta básica sufrieron importantes aumentos, PAMI autorizó un aumento de más del 7% en los medicamentos, sumado a un doble aumento en los combustibles, lo que depara un aumento en el costo de vida directo, una posible caída en el consumo y por ende en la recaudación. Por ahora, y espero equivocarme, salvo actos unilaterales ajenos a la ley actual, las actualizaciones de los haberes mensuales para los jubilados y pensionados no va a lograr siquiera mantener la calidad de vida actual. Es imperioso dejar sin efecto el último cambio y volver a la fórmula anterior para evitar un mayor deterioro de los haberes en un año donde la inflación podría ser muy elevada.

