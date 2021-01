» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Mireya Ribas Medal:

"La participación de las mujeres y las disidencias han sido clave en el logro del aborto legal, seguro y gratuito"







Tras la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Mireya Ribas Medal, Secretaria de Inclusión Social del Frente Grande celebró el logro y reflexionó sobre lo que se viene en torno a la implementación de la misma. Tras la promulgación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Mireya Ribas Medal, representante de la Secretaría de Inclusión Social del Frente Grande Campana reflexionó sobre "el día después" y el trabajo en torno a la correcta implementación de la Ley. "La mayor parte de la vida de las mujeres y disidencias se trata de actuar, de poner el cuerpo más allá de las palabras y los discursos". "En este caso se trata de llevar la letra de la ley a la práctica efectiva a través de las acciones feministas traducidas en praxis política. Esto es así porque en una sociedad como la nuestra que cuenta con esferas estatales robustas, aún así no está garantizado el pleno acceso a derechos. Por ello, ha sido la participación de las mujeres y las disidencias en distintos espacios, tanto de la calle como de las redes sociales y diferentes colectivas, las que han sido clave en el logro del aborto legal, seguro y gratuito, que se ha visto reflejado en el ámbito legislativo nacional", continuaron. Además, Ribas Medal analizó "Las acciones contra la violencia machista que tuvieron un hito fundamental con el primer Ni Una Menos en 2015, habilitaron las masivas manifestaciones en pos del aborto legal, seguro y gratuito, inscriptos ambos movimientos en el devenir histórico de los feminismos y movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, quienes se constituyeron en protagonistas de las discusiones en lo público, lo político, lo real y lo virtual". Al tiempo que reflexionó "Diana Maffía viene afirmando que existen numerosos discursos efectuados desde lugares dominantes que muchas veces no tienen su correlato en la evolución de nuestro día a día como comunidad. En esa línea, Deleuze y Guattari analizan la interrelación entre la micro y la macropolítica, señalando que las instituciones que cristalizan los relatos dominantes son siempre cuestionadas por lo que ellos llaman "líneas de fuga", algo que escapa a los mandatos organizados binariamente. Sin embargo, esas líneas de fuga necesitan insertarse, reinventarse y reinventar lo hegemónico, para poder transformarlo". Para concluir la secretaria de Inclusión Social manifestó "en el Frente Grande Campana consideramos que son los feminismos en su amplia diversidad de organizaciones y adherentes, quienes van a luchar contra las resistencias que quizás sigan existiendo cuando una mujer o disidencia gestante solicite en el sistema de salud la asistencia ante la situación de aborto". "Desde nuestro espacio político estaremos desarrollando estrategias de abordaje para aportar a que se garantice el derecho que instituye la ley IVE, porque desde nuestro espacio afirmamos que el pañuelo verde, con todo lo que simboliza, llegó para quedarse" y finalizó "De la misma manera, seguiremos bregando para que se cumplan leyes fundamentales y coadyuvantes a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como por ejemplo la implementación constante de la ESI en todos los niveles y estamentos, la ley Micaela, la de acceso a anticonceptivos de manera gratuita en todos los centros de salud, de contención a todas las víctimas de violencia machista, y todas aquellas regulaciones que posibiliten la ampliación de políticas públicas para todas las mujeres y disidencias".



Mireya Ribas Medal:

"La participación de las mujeres y las disidencias han sido clave en el logro del aborto legal, seguro y gratuito"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar