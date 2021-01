» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Romano lleva el operativo Vacunate! a toda la ciudad







El referente del PJ-Frente de Todos en Campana comenzó junto a su equipo de trabajo, un programa de inscripción e información a todos los vecinos que quieran recibir la vacuna contra el COVID-19. "La única forma de llegar a todos por igual es ir puerta a puerta, y comenzamos por el barrio Lubo. Tenemos una ardua tarea por delante, pero no queremos que nadie quede afuera y todos tengan las mismas posibilidades de acceder a la vacuna" sostuvo el legislador. El principal referente campanense del PJ-Frente de Todos, el Dr. Rubén Romano, comenzó con el desembarco del operativo Vacunate! que impulsa la Provincia de Buenos Aires en todo el territorio, y que el profesional junto a su equipo de trabajo busca poner a disposición de toda la comunidad que desee recibir la vacuna contra el COVID-19. Tal como lo había anticipado, recorrerán los distintos barrios de la Ciudad "puerta a puerta", donde brindarán información acerca de la vacunación, y además, inscribirán a quienes no cuenten con la posibilidad o los recursos para hacerlo a través de la página www.vacunatepba. gba.gob.ar. En cuanto a la recepción de los vecinos, Romano la calificó como "la mejor. Porque en la mayoría de los domicilios que visitamos desconocían la forma de acceso al operativo de vacunación, o tenían información errónea. Nos causó sorpresa la falta de información local y la poca difusión sobre los detalles de inscripción, algo que resulta imprescindible para garantizar el éxito del programa, y además, inmunizar la mayor cantidad de personas posible para impedir la expansión del virus". "En algunas horas inscribimos vecinos en cada casa que visitamos, por lo que las entrevistas se extienden. Por eso, además del puerta a puerta, abrimos un punto fijo de inscripción en la Unidad Básica Pocho Sánchez, en Namuncurá casi Córdoba" dijo Romano, quien ya tiene en agenda nuevos puntos barriales donde avanzar con el operativo, que contó con la presencia de la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, el Presidente del Partido Justicialista y Concejal, Oscar Trujillo, y los Concejales Marco Colella y Georgina López. "La única forma de llegar a todos por igual es ir puerta a puerta, y comenzamos por el barrio Lubo. Tenemos una ardua tarea por delante, pero no queremos que nadie quede afuera y todos tengan las mismas posibilidades e información para acceder a la vacuna" concluyó Romano.



El Profesional brindó detalles del programa de vacunación.



Romano lleva el operativo Vacunate! a toda la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar