Breves: Noticias de Actualidad

17 de Enero de 2021







MONOTRIBUTO PRORROGADO La Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP) decidió prorrogar el plazo previsto para la recategorización en el monotributo hasta el 31 de enero próximo. La resolución general, que será dictada en los próximos días, no afectará la obligatoriedad de la recategorización y los contribuyentes deberán registrarse en la categoría que se adecúe a sus parámetros. Inicialmente, la fecha tope para la recategorización semestral de quienes tuvieron cambios en su facturación o en alguno de los parámetros estaba estipulada para el 20 de enero. Desde la AFIP indicaron que finalmente se podrá realizar el trámite hasta finales de este mes. El ente recaudador asegura que el objetivo del plazo de gracia es "ofrecer alivio ante la situación de incertidumbre frente a la recategorización con las tablas vigentes". AUTOS FINANCIADOS El 36% de las ventas totales de autos cero kilómetro en 2020 fue concretado mediante algún instrumento de crédito prendario, una cifra que se ubicó por debajo del registro de 2019, cuando había llegado a un 40,1%, señaló la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). "A pesar de una caída de algo más de 4 puntos porcentuales, la cifra no luce tan mal cuando se la pone en el contexto de lo que fue el año pasado en términos de oportunidades para financiar este tipo de bienes", consideró el análisis de la entidad. Argumentó que "así como los tenedores de dólares físicos gozaron de un escenario muy propicio para la compra de vehículos durante buena parte del año, quienes pretendieron financiar la operación tuvieron que decidir sobre muchas alternativas y un escenario incierto y volátil". JUJUY ROJO En todo el país los casos de muertes violentas contra las mujeres ceden muy poco pero, en provincias como Jujuy, crecen. La provincia del norte argentino anotó una tasa de femicidios de 2,8 por cada 100.000 mujeres. Con estos números, la provincia de Jujuy está a punto de triplicar la media nacional, que alcanza el 1,1 cada cien mil, según el informe anual de la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá). Se trata de un informe que se realiza con datos y denuncias aportados, in situ y relevando y chequeando las denuncias que se publican en los medios periodísticos. En el año de la pandemia que acaba de terminar, en la Argentina, se produjeron 329 muertes violentas de mujeres, personas trans y travestis. De ellas, 270 fueron caratuladas como femicidios, por lo que hablamos de un femicidio cada 32 horas en el país durante 2020. VIBRARON Un sismo de 5,2 grados en la escala de Richter en Chile hizo vibrar este sábado a Mendoza y San Juan, aunque no se registraron daños materiales ni heridos o víctimas fatales. El movimiento telúrico en la madrugada de este sábado, a las 00:53. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro del terremoto fue en la región chilena de Coquimbo: se originó a una profundidad de 62 kilómetros. La información oficial señaló que el temblor fue "sentido levemente" en las ciudades de San Juan, Calingasta y Mendoza. TANGUERO ETERNO El reconocido bailarín de tango Juan Carlos Copes falleció este sábado a los 90 años mientras se encontraba internado tras haber contraído coronavirus. "Fue todo muy rápido. Falleció mi papá. Su brillo quedará intacto en las estrellas y en la historia del Tango Danza por siempre", escribió su hija Johana, también bailarina del 2x4, en su cuenta de la red social Facebook para dar la triste noticia. El artista, nacido en 1931 en el barrio porteño de Mataderos, fue el principal promotor del tango danza como estilo coreógrafo, luego de que la reconocida música rioplatense se difundiera internacionalmente.







