» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Viajar a través de las letras







Agustín Francisca es de nuestra ciudad y terminando el 2020 presentó a la sociedad su primer libro de crónica de viajes titulado "Fronteras Ficticias". Cuenta cómo surgió la idea y sus planes para este nuevo año que comienza. Los escritores y los viajes suelen ser dos conceptos usualmente ligados, pues al igual que las letras nos transportan, diversas travesías nos inspiran a dejar un rastro en forma de poesía, artículo o novela. Un claro ejemplo de eso es lo que realizó el joven campanense Agustín Francisca (24) que luego de cinco años de formación concluyó en su primer libro de crónica de viajes. "El libro es el último paso de un camino que empecé a dar en febrero de 2015 cuando entré a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata", recuerda en diálogo con La Auténtica Defensa. "En ese entonces me presentaba con el sueño de escribir crónicas de viajes y finalmente lo pude concretar en el trabajo integrador final que vendría hacer la Tesis". El joven cuenta que antes y durante la carrera también tuvo interés en la Licenciatura en Turismo; siempre le gustó viajar, y a la par leer y escribir, así que "es un poco de la condensación de esas dos pasiones: los viajes y las letras". El libro "Fronteras Ficticias" se basa en dos viajes que realizó. El primero de ellos en enero del 2018 donde recorrió Chile, Bolivia y Perú y el segundo en enero del 2019 donde estuvo en Ecuador y Colombia. La escritura fue entre marzo y octubre/noviembre del 2019; donde trabajó con un grupo de personas: un ilustrador, una diseñadora gráfica, su compañera de viaje que escribió el prólogo, sus directoras de Tesis, y la gente de la imprenta, donde salió finalmente publicados unos 50 ejemplares en mayo del año pasado en medio de la pandemia. "Mi trabajo de Tesis de la Licenciatura en Comunicación Social no solo se trató de escribir, sino también de corregir y editar mi propia obra" resalta. Con respecto al título de su obra Agustín cuenta "es una metáfora que sirve de crítica a los límites que el ser humano impuso en la naturaleza, considerando que somos todos hijos de un mismo planeta y que estamos divididos por invenciones sociales. También sirve para jugar con las diferencias un tanto difusas y entremezcladas entre el periodismo y la literatura, el presente y el pasado, la objetividad y la subjetividad, cuestiones que tienen una relación dialéctica constantemente". Se define como una persona curiosa, que quiere saber el por qué de cada situación. Con respecto a los viajes, "me interesan mucho los países menos conocidos por nosotros, me gusta la historia, la geografía, el deporte desde el lado social. También elijo recorrer Latinoamérica de la manera en la que la recorrí y otros países del mundo fuera del mercado turístico convencional". A modo de conclusión Agustín cuenta tres características que tiene su libro y que resultarán de interés al lector. "Principalmente al lector le va a servir en tiempos de pandemia donde nos tenemos que seguir cuidando y no salir tanto de casa, para viajar a través de las letras, de la lectura. Creo que es un ejercicio enriquecedor y que además nos alienta a seguir soñando con proyectos futuros". En segundo lugar "también sirve para sumergirse en la historia de los lugares que relato, sin necesariamente leer un libro académico porque mezcla mis andanzas con lo que sucedió en cada uno de sus lugares". Por último "funciona para encontrar puntos en común con otros países de Latinoamérica que forman parte de nuestro mismo continente cuando muchas veces priorizamos la mirada hacia Europa o Estados Unidos". A través de su cuenta de Instagram @franciscaagus difunde sus viajes, sensaciones, experiencias. Eso mismo lo llevó a escribir su primer libro. "Todos los lugares y todas las personas tienen algo que contar, que merecen ser escuchadas y a mi me interesa escucharlas y entenderlas", sintetiza. METAS A CUMPLIR Agustín ya es Licenciado en Comunicación Social y Corrector Internacional de Textos en Lengua Española. Tras la salida de la Universidad y todo lo que eso implica (insertarse en el mercado laboral) tan difícil de hoy en día incluido una pandemia, asegura que "el emprendimiento, la autogestión, el trabajo personal e independiente es un punto que por lo menos abrió en mi perspectiva de cara al 2021". Entre sus actividades pendientes se encuentran; primero abrir un blog sobre un viaje que está realizando actualmente (Enero/Febrero) a la Patagonia Argentina donde recorre la ruta 40 desde El Calafate hasta Bariloche. Luego realizar un fotolibro. También quiere escribir crónicas sobre la ciudad de Campana, sobre la Isla, "historias que por ahí no tenemos tan presente, quizás sí, pero se sabe en el imaginario popular, en la memoria social. Me gustaría documentar tanto en fotografías como a través de las letras y por qué no lanzar un Taller de Crónicas de Viaje".



Salar de Uyuni - Bolivia





El libro “Fronteras Ficticias" se basa en dos viajes que realizó. El primero de ellos en enero del 2018 donde recorrió Chile, Bolivia y Perú y el segundo en enero del 2019 donde estuvo en Ecuador y Colombia.







Viajar a través de las letras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar