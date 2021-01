» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 17 de Enero







"AVATAR" TRIUNFA EN LOS GLOBOS DE ORO Ocurrió en el año 2010, en la 67º edición de los Globos de Oro llevada a cabo en el Beverly Hilton Hotel de California. En ese momento, "Avatar" trascendía como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y competía con otros grandes films como "Bastardos sin gloria" de Quentin Tarantino, "Amor sin escalas" de Jason Reitman, "Vivir al límite" de Kathryn Bigelow y "Preciosa" de Lee Daniels. A pesar de que todo parecía indicar que el galardón iba para Bigelow, "Avatar" terminó ganando el premio en la categoría "Mejor película-Drama": "´Avatar´ permite ver que todo está conectado, los seres humanos entre sí y con la tierra. Y si tienes que ir cuatro años luz a otro planeta inventado para comprender la grandeza de este mundo, esa es la magia del cine" expreso James Cameron. Asimismo, el aclamado director ganó el premio "Mejor director". FALLECE OSVALDO ZUBELDÍA Osvaldo Juan Zubeldía Chidichino nació el 24 de junio del año 1927 en Junín, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística vistiendo la camiseta del Club Atlético Buenos Aires al Pacífico (BAP) para luego integrar el plantel de Vélez Sarsfield. En "El Fortín", el jugador de 22 años hizo una proeza al convertirle tres goles al legendario Amadeo Carrizo en el triunfo 5 a 3 contra River. Tres años antes de partir a Boca, Zubeldía formó parte del equipo que salió subcampeón del Campeonato de Primera División 1953. En el año 1958 se fue a Atlanta, equipo que dirigiójunto a Adolfo Mogilevsky, mientras jugaba en Banfield en el año 1960; ese mismo año, tomó la decisión de colgar losbotines y dedicarse a la dirección técnica. Más adelante, en el año 1965, escribió con Argentino Geronazzo el libro "Táctica y estrategia del futbol"; por otra parte, se convirtió en el técnico de Estudiantes de La Plata. En el "Pincha", Zubeldía hizo historia al consagrar al equipo campeón del Torneo Metropolitano 1967, la Copa Libertadores (1968, 1969 y 1970), la Copa Interamericana (1969) y la Copa Intercontinental (1968). En la última competencia venció al Manchester Unitedque, en ese entonces, tenía como figuras a Denis Law, George Best y Bobby Charlton; en la Bombonera, Marcos Conigliaro le dio el triunfo 1 a 0 al equipo de La Plata y, en el Old Trafford, empataron 1 a 1: "a la gloria no se llega por un camino de rosas" escribió el técnico en la pizarra. A partir del año 1971 dirigió a Huracán, Vélez Sarsfield, San Lorenzo (club que sacó campeón del Torneo Nacional 1974) y Racing. En el año 1976, fue contratado por Atlético Nacional (Colombia), equipo que consagró campeón del Campeonato Colombiano 1976 y 1981. En lo respecta a la selección nacional, el técnico tuvo un paso fugaz por la misma previo al Mundial Inglaterra 1966. Falleció en el año 1982 en Medellín, Colombia. "JUST DANCE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2009, el sencillo "Just dance" de "Lady Gaga" junto a ColbyO´Donis destronaba a "Single ladies (put a ring onit)" de Beyoncé del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al disco "Thefame" (2008) y compuesta por la cantante estadounidense con "Akon" y "RedOne", esta canción catapultó a la artista a la fama: "esa canción salvó mi vida. Estaba en un espacio muy oscuro en Nueva York. Estaba muy deprimida, siempre en un bar. Me fui en avión a Los Ángeles para hacer mi música y se me dio una oportunidad para escribir la canción que cambiaría mi vida y lo hice. Y nunca me volteé hacia atrás".



Efemérides del día de la fecha, 17 de Enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar