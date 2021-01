» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Dios no se toma vacaciones"

Por María Victoria Paredes











En el Salmo 121 dice: "No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme el que te cuida…", y literalmente es así. Dios no se toma descanso…Dios ni siquiera parpadea. Probablemente por la pandemia, quizá no nosvayamos a algún lado de vacaciones y nos quedemos en nuestros hogares, o bien podamos ir a algún lugar a descansar; cualquiera sea la situación, los cristianos, sigamos conectados a Jesús, leamos la Biblia, busquémoslo en la intimidad, y si nos hemos alejado, volvamos al primer amor… Primer amor es vivir pensando en Dios, en proclamar Su Palabra, en nombrarlo en cada conversación, primer amor es que Dios ocupe el primer lugar en todo; antes que la familia, antes que el trabajo, antes que las amistades, antes que el celular, antes de todo debe estar Dios. Porque eso redundará en que sea mejor para todo lo demás. Ese primer amor puede durar para siempre. Es un desafío, pero si depositamos nuestra esperanza en Jesús, es posible. No nos enfriemos…no nos convirtamos al mundo…no nos entibiemos, porque a los tibios los vomita Dios…Apocalipsis 3:15-16 "Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca." La relación con Dios es personal, no se hereda, y la salvación, aunque no se pierde, hay que cuidarla. Pablo en el libro de Filipenses 2:12, 13 pide a los seguidores de Cristo: "… ocupados envuestra salvación con temor y temblor…" (Pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a hacerlo) "pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad". Tengamos en cuenta la obra redentora de Jesús, nuestro juez y abogado, cualquiera sea nuestra situación podemos volver al Padre, arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar. Busquémoslo en lo secreto…en la intimidad del hogar…aunque no tengamos ganas, siempre es mejor elegir estar ante su presencia, que es un privilegio…no importa si recientemente nos hemos convertido, si llevamos poco tiempo en esta nueva vida, busquémoslo, pongámoslo en el primer lugar de nuestras vidas y sembremos, que Él se encargará del resto…y si hace mucho que lo conocemos, sigamos sembrando, vivamos el primer amor, insisto, que no se apague ese fuego dentro nuestro. Si tenemos desánimo, agradezcamos y permanezcamos en Cristo. Si tenemos ánimo, agradezcamos y permanezcamos en Cristo. Si no tenemos fuerzas, agradezcamos y permanezcamos en Cristo, si tenemos fuerzas, agradezcamos y permanezcamos en Cristo. Todo esto no se trata de nosotros, ni de nuestras circunstancias, emociones ni sentimientos, se trata de Cristo, de su obra redentora, de su perfecto amor. En todo momento alabemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu y sembremos… hagamosconocer Su Palabra, en dónde estemos, y todo lo que sembremos será para Su Gloria, y para bien de todos los que decidan seguirlo. Si todavía no tomaste la decisión de profundizar tu fe y ser un hijo de Dios obediente, a través de Jesucristo, es un buen momento para decidirte… "Dios no se toma vacaciones" de nosotros, tampoco nos tomemos vacaciones de Él; que nuestra oración sea vivir un primer amor eterno para con Dios. ¿Quieres saber más de Dios y de Jesús? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489-427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



